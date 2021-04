El duque de Edimburgo, el consorte más longevo en la historia de la monarquía británica, ha fallecido a sus 99 años, justo un día después del aniversario de la muerte de Margaret Tatcher. Lo ha anunciado la Casa Real esta mañana. Las últimas imágenes que salieron a la luz del marido de Isabel II hicieron saltar las alarmas, justo después de recibir el alta médica tras pasar casi un mes ingresado en el hospital para tratarse de una infección y operarse de un problema cardíaco.

Felipe de Mountbatten, nacido con el título de príncipe de Grecia y Dinamarca, se casó el 20 de noviembre de 1947 con la entonces princesa Isabel, hija del rey Jorge VI, y desde entonces ha estado a su lado, aunque su papel en la familia real y su vida personal se han cuestionado en alguna ocasión, igual que sus salidas de tono o su peculiar sentido del humor. Él es todo un personaje, por árbol genealógico, por su matrimonio, por su carácter y por las presuntas 'tiranteces' que ha tenido con Diana de Gales, Sarah Fergusson y Meghan Markle... que, ciertas o no, han hecho las delicias de la prensa y en el cine y la televisión. El duque de Edimburgo sigue muy vivo en la ficción, donde su vida se ha lllevado a la pantalla de forma directa o indirecta.

Los actores que lo han interpretado

En 1982 el actor Stewart Granger le dio vida en una serie de televisión sobre Carlos y Diana en 1982, The Royal Romance of Charles and Diana.

El actor Stewart Granger interpretando al duque de Edimburgo

También se metió en la piel del duque de Edimburgo el actor James Cromwell en la película The Queen (2006), en la que la reina Isabel II es interpretada por la actriz Helen Mirren. El argumento gira en torno a la muerte de Diana de Gales y su repercusión sobre la familia real británica.

James Cromwell en la película 'The Queen '

En 2011 fue Mark Penfold quien dio vida al personaje en la serie de televisión William y Catherine, a royal romance, que narra la historia de amor de los duques de Cambrigde.

Mark Penfold quien dio vida al personaje en la serie de televisión William y Catherine, a royal romance

Pero ha sido con la serie The Crown cuando su popularidad ha crecido enormemente ya que su personaje tiene un gran protagonismo. Cuenta la prensa británica que Felipe se refería a la serie como "esa cosa" y que nunca tuvo intención de verla. Algo extraño y que no encaja en su perfil. Los actores que le han interpretado son Matt Smith y Tobias Menzies, en diferentes épocas de su vida.

Matt Smith y Tobias Menzies en 'The Crown'

Hace unos meses salió a la luz la identidad del próximo actor que de nuevo dará vida al príncipe Felipe en la misma serie. Se trata del actor Jonathan Pryce, que obtuvo en 2020 su primera nomianción al Oscar por The Two Popes. Este es el último fichaje para las temporadas finales de la afamada ficción británica.

Jonathan Pryce, nuevo fichaje para 'The Crown' GTRES GTRES

