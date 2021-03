Después de que el duque de Edimburgo fuera dado de alta tras su largo ingreso hospitalario, continúan las buenas noticias para la familia real británica. La reina Isabel II tiene un nuevo bisnieto. La pareja formada por Zara, hija de la princesa Ana, y Mike Tindall, sigue los pasos de Eugenia de York y Jack Brooksbank, y ya ha dado la bienvenida a su tercer hijo. El pequeño Lucas nació el pasado 21 de marzo a las 6 de la tarde. Así lo confirmó su propio padre, el exjugador de fútbol británico, en su podcast The Good, The Bad and The Rugby.

El recién nacido llegó con mucha prisa, tanta que a sus padres no les dio tiempo a ir al hospital. "Fue muy rápido, no llegamos al hospital. Fue en el suelo del baño", relata durante el programa. "Así que fue correr al gimnasio, conseguir una colchoneta, ir al baño, poner la colchoneta en el suelo y las toallas", asegura. También aprovecha para halagar a su esposa, a la que califica como una auténtica guerrera.

Zara y Mike Tindall junto a su familia GTRES GTRES

Lucas es el nuevo y último miembro de esta familia, que ya es numerosa. Zara y Mike Tindall tienen otras dos hijas, Mia, de siete años, y Lena, de dos. Cuando salió a la luz la noticia de su embarazo su padre manifestó su deseo de que fuera un niño. ¡Sueño cumplido! Para Zara Tindall, única hija de la princesa Ana, el tema del embarazo es un asunto delicado. La nieta de la reina Isabel II sufrió dos abortos espontáneos antes de tener a Lena. "Tienes que dejar pasar un período de silencio, porque es demasiado crudo", contó por aquel entonces.

Los padres de Lucas, que ocupa la vigésima segunda posición en la línea de sucesión a la Corona, han querido tener un detalle con su bisabuelo. El segundo nombre del pequeño es Phillip, igual que el duque de Edimburgo.