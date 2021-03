Pippa Middleton y su marido, James Matthews, han dado la bienvenida a su segundo hijo y la primera niña de la familia: Grace Elizabeth Jane, que llega como un regalo para los allegados a la familia real británica que tienen, por fin, algo de lo que alegrarse la semana convulsa en la que ha visto la luz de la entrevista de Oprah a Harry y Meghan. La hermana pequeña de Kate Middleton ha dado a luz este lunes 15 de marzo alrededor de las 4:22 de la mañana.

La primera hermana del pequeño Arthur Michael William Matthews, que tiene tres años, "Es perfecta, todo el mundo está encantado con su feliz llegada", según declaran fuentes cercanas, que además afirman que "tanto la madre como el bebé están muy bien". Aunque Pippa Middleton es notoriamente discreta en su vida privada y no suele hacer declaraciones sobre su familia, los primeros rumores de embarazo empezaron a sonar en el mes de diciembre.

A sus 37 años, Pippa Middleton es la hermana mediana del clan, nacida entre la duquesa de Cambridge, que tiene 39, y su hermano James Middleton, que tiene 33 y está a punto de contraer matrimonio con su prometida, Alizee Thevenet. Los tres guardan una relación muy estrecha y es frecuente encontrarlos juntos, aunque durante el embarazo, que ha coincidido con la pandemia, Pippa ha mmantenido un perfil muy bajo, y sólo la hermos visto de paseo con su marido James en contadas ocasiones.

Kate Middleton, un daño colateral en las acusaciones de Meghan Markle

Mientras tanto, la hermana de Pippa, Kate Middleton, se enfrenta a uno de los momentos más críticos de su imagen pública tras la entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey, donde la duquesa de Sussex alegó que su cuñada le hizo llorar antes de su boda con un comentario muy hiriente: "Kate hirió mis sentimientos. Estaba molesta el día antes de la boda por el vestido de la niña de las flores", declara en la entrevista.

Sin embargo, la intención de Markle no parecía denunciar la actitud de Kate, sino la "hipocresía" de la casa real británica y los representantes de Buckingham. En lo que se refiere a su cuñada, admite que la pelea se quedó en nada y las dos hicieron las paces: "No hubo un enfrentamiento y no es justo para ella entrar en los detalles porque se disculpó", zanja.

El príncipe Guillermo con Kate Middlenton a su llegada a Westminster AFP BEN STANSALL

