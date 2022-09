Camila de Cornualles, la esposa del príncipe heredero Carlos, se convierte a sus 75 años en reina consorte con el ascenso de su marido al trono, producido de forma automática tras la muerte de Isabel II, como marca el estricto protocolo diseñado para llevar a cabo la sucesión, bautizado como 'Operación Puente de Londres'.

Pero, ¿qué significará para ella ser reina consorte? Básicamente, este cargo se limitará a su figura como esposa del rey gobernante, ya que solo a este le corresponderán los mismos poderes que a su madre, la monarca predecesora, considerada jefa de Estado tanto en Reino Unido como en gran parte de los países de la Commonwealth.

Hace 70 años que no hay una reina consorte en el Reino Unido. La última fue la madre de Isabel II, a quien se le dio el título tras desposarse con Jorge VI, que le fue retirado tras el fallecimiento de este, en 1952. Desde entonces y hasta su muerte en 2002, fue conocida como reina madre.

Perteneciente a la alta sociedad británica

Nacida el 17 de julio de 1947, Camila es hija del comandante Bruce Shand, un oficial del Ejército y miembro de la nobleza; y de Rosalind Cubitt, hija del Barón Ashcombe. Esta pertenencia a la alta sociedad británica permitió que fuese educada en colegios elitistas de Reino Unido, Francia y Suiza. A los 23 años, conoció al entonces príncipe de Gales en un partido de polo. No tardaron en iniciar una relación sentimental, aunque finalmente se casó con el mayor Andrew Parker Bowles, con quien tuvo dos hijos. Carlos no se había decidido a dar el paso de casarse con ella, que significaría convertirla en futura soberana británica, porque Camila era católica y no anglicana, aunque después ha acabado convirtiéndose al Anglicanismo.

Años después, el príncipe de Gales se casó con Diana, pero retomó su relación con Camila. Tras el divorcio de Carlos y Diana, en 1996, Camila, divorciada un año antes, pudo comenzar a aparecer públicamente junto a Carlos. Pero la muerte de la princesa en un accidente automovilístico en París, en agosto de 1997, volvió a relegarla a la sombra, donde se tuvo que alejar de la opinión pública británica, para quien Camila era la "culpable" de que el matrimonio de Carlos y Diana se rompiera, y por lo tanto el principal motivo de desdicha de la princesa de Gales, que gozaba de una popularidad extraordinaria. La propia princesa Diana, quien sabía que Camila era el gran amor de la vida de Carlos, le llegó a llamar "rottweiler".