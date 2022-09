Isabel II y Diana de Gales, del cuento de hadas a la tragedia que acabó con la 'princesa del pueblo'

La denominaron 'princesa del pueblo' y durante un período de tiempo fue protagonista de lo que el público creía que era un auténtico cuento de hadas. Sin embargo, Diana Spencer se convirtió en un quebradero de cabeza para la Casa Real británica ya antes de su muerte, pero también después de su trágico fallecimiento en un accidente de tráfico en agosto de 1997.

Su relación con Isabel II, fallecida este jueves, fue objeto de numerosos artículos de prensa, siempre basándose en las hipótesis de los periodistas más cercanos a la realeza británica, ya que es sabido que la reina nunca concedió entrevistas y se limitó a ofrecer discursos públicos y comunicados.

Sin embargo, una de sus intervenciones más recordadas fue, precisamente, dedicada a Diana de Gales: se produjo tras la muerte de la princesa, después de que la reina guardara durante varios días un incómodo silencio que rompió a instancias del entonces primer ministro británico Tony Blair.

La monarca consideraba que este era un asunto que debía tratarse de manera privada, sobre todo teniendo en cuentra que Diana ya no formaba parte de la familia real, fruto del acuerdo de divorcio que había firmado un año antes con el príncipe Carlos.

Pero la presión popular era tal que Isabel II, de luto riguroso, terminó pronunciando un discurso en directo en el que calificó a Diana de Gales como "un ser humano excepcional". No fue su única concesión hacia la que fuera su nuera, ya que permitió que se colocara el estandarte real sobre el ataúd de la princesa e hizo una reverencia -en realidad un leve movimiento de su cabeza- ante el féretro, lo que se interpretó como un gesto de reconocimiento.

"Encantadora y apropiada"

Las diversas fuentes coinciden en señalar que a Isabel II no le disgustó el noviazgo entre su hijo Carlos y Diana Spencer, a pesar de que la joven no era de sangre real -su padre era un ecuestre de la reina-. La futura princesa era una persona cercana a la familia real, sobre todo a los príncipes Andrés y Eduardo, más próximos por edad que Carlos. "La reina la encontraba encantadora y apropiada", afirmó la periodista Tina Brown en su libro The Diana Chronicle (2007).

La boda real, seguida por millones de personas a través de televisión, y el posterior nacimiento de los dos hijos del matrimonio, los príncipes Guillermo y Enrique, no hicieron más que consolidar la imagen idílica de la pareja. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir los rumores sobre infidelidades por ambas partes. Así, mientras Carlos retomó su antigua relación con Camila Parker-Bowles, a Diana se le relacionó con su profesor de equitación, James Hewitt.

Los rumores dieron paso a las certezas con la publicación del libro Diana: su verdadera historia, en el que el periodista Andrew Morton desvelaba numerosos detalles privados de la pareja real y, sobre todo, que la princesa había intentado quitarse la vida hasta el cinco ocasiones. El libro, publicado en junio de 1992, provocó una tormenta mediática y allanó el camino para la separación de Carlos y Diana, que finalmente acabó en divorcio tres años después.

Las fuentes de Morton no podían ser más fiables, ya que fue la propia princesa quien le confesó todos los detalles de su vida privada, incluyendo sus problemas de bulimia, que se remontan a su época de noviazgo con Carlos y a quien culpaba de manera directa.

Diana se convirtió en un elemento incómodo para la Casa Real británica, ya que sus declaraciones significaron un terremoto para una de las instituciones más conservadoras del mundo. No hay que olvidar que la propia Isabel II llegó a ser reina porque su tío Eduardo VIII había renunciado al trono para casarse con una mujer divorciada, lo que hizo que su padre, Jorge VI, tuviera que asumir la corona.

A ello se unió su faceta pública, que se centró en causas como el SIDA, una enfermedad sumamente estigmatizada en aquel momento. Diana no dudó en dar su mano y en fotografiarse junto a personas con VIH, algo que se consideraba un riesgo en aquella época.