La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha compartido un comunicado que resume en Twitter: "Con profunda tristeza me he enterado del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II. Fue la Jefa de Estado con más años de servicio en el mundo y una de las personalidades más respetadas a nivel mundial. Ofrezco mis más sentidas condolencias a la familia real y al pueblo británico. Fue testigo de la guerra y la reconciliación en Europa y más allá, y de las profundas transformaciones de nuestro planeta y nuestras sociedades. Ella fue un faro de continuidad a lo largo de estos cambios, sin dejar de mostrar una serenidad y una entrega que dieron fuerza a muchos. Que descanse en paz".

"It is with deep sadness that I have learned of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. She was the world's longest serving Head of State and one of the most respected personalities worldwide.I offer my heartfelt condolences to the Royal Family and the British people.