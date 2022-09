Los médicos de la reina Isabel II, "preocupados" por su estado de salud

El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, ha interrumpido este jueves la alocución parlamentaria para declarar: "Sé que hablo en nombre de toda la Cámara cuando digo que enviamos nuestros mejores deseos a Su Majestad y que ella y la familia real están en nuestros pensamientos y oraciones en este momento".

La primera ministra británica, Liz Truss, ha asegurado este jueves que "todo el país está profundamente preocupado por las noticias recibidas del Palacio de Buckingham" sobre la salud de la reina.

"Mis pensamientos y los de todo el mundo en Reino Unido están con Su Majestad la reina y su familia en este momento", ha señalado la nueva jefa de Gobierno a través de su cuenta en Twitter.

“The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.



My thoughts - and the thoughts of people across our United Kingdom - are with Her Majesty The Queen and her family at this time.“