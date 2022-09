La muerte de la reina de Inglaterra, Isabel II, ha conmocionado a todo un país. Miles de personas han salido a la calle este jueves con flores para despedirse de la querida monarca, que ha fallecido en Escocia a los 96 años.

Una joven lleva un ramo de flores al Palacio de Buckingham al informarse del preocupante estado de salud de Isabel II EFE/NEIL HALL

Pese al aguacero que ha caído sobre Londres, los ciudadanos no han dejado de movilizarse desde que se diese a conocer el preocupante estado de salud de la reina. “Es mi reina, la única que he tenido”, ha lamentado uno de los británicos que esperaba en los alrededores del Palacio de Buckingham. “Es nuestra reina, no habrá otra igual”, añadía otro.

Un hombre deja flores a las puertas del Palacio de Buckingham después de conocerse la noticia de la muerte de Isabel II REUTERS/TOBY MELVILLE

A las 19:30 horas se confirmó la peor de las noticias: la monarca había fallecido. Entonces, aún más personas inundaron el centro de Londres cargados con flores, regalos y, sobre todo, con una tristeza interna enorme.

Dos mujeres se abrazan tras conocer el anuncio de la muerte de Isabel II REUTERS/TOBY MELVILLE

Desolación en el castillo de Balmoral: "Era el ancla que nos mantenía" El castillo de Balmoral, un remoto lugar en el interior de Escocia donde ha muerto la reina, se halla este jueves entre la desolación de las decenas de ciudadanos que se han acercado para mostrar su pesar y la tranquilidad de un paraje alejado de cualquier población. Los jardines del palacio de Holyroodhouse, en Escocia, cierran tras la muerte de Isabel II REUTERS/CARL RECINE Hasta las puertas de Balmoral, para dar su último adiós, acudió Julie McEwan, una mujer que se declaraba profundamente religiosa, al igual que la monarca. "Comparto la misma fe que la reina y la considero parte de mi familia", ha relatado a Efe. A su juicio, la difunta monarca "sirvió a su país, y era una gran embajadora. "Me animó con su fe. Por eso estoy aquí. Es el ancla que nos mantenía a todos juntos". Un aviso que anuncia la muerte de la reina Isabel II colocado en las rejas del Palacio de Buckingham AFP/DANIEL LEAL

Londres canta a la reina y la recuerda en Piccadilly Al instante, la bandera de Reino Unido del Palacio de Buckingham ondeó a media asta en señal de duelo, momento en el que los cientos de personas que se encuentran frente a las verjas comenzaron a cantar el himno. Un hombre canta 'God Save the Queen', la canción patriótica usada normalmente como himno de Reino Unido AFP/DANIEL LEAL Y, pese a la lluvia, para siempre quedará la imagen del arcoíris en Windsor, apenas unos momentos después de confirmarse su fallecimiento y mientras se colgaba una nota informativa enmarcada en las verjas del Palacio. Un arcoíris se forma fuera del Palacio de Buckingham al poco tiempo de conocerse la noticia de la muerte de la reina de Inglaterra TOBY MELVILLE La noticia ha llegado igualmente a Piccadilly Circus, en la Ciudad de Westminster, donde se ha exhibido una imagen de la reina. Dos personas se abrazan mientras una imagen de la reina Isabel II se exhibe en Piccadilly Circus REUTERS/ANDREW BOYERS