La vida de Isabel II ha marcado una era. La celebración de su coronación en 1953 fue la primera en ser televisada en toda la historia.

El televisar la coronación fue un hecho histórico que ayudó a marcar un antes y un después en Reino Unido. Gracias a la insistencia de Felipe de Edimburgo, el duque logró televisar la ceremonia.

“The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow.