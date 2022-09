La muerte de la reina Isabel II a sus 96 años ha provocado este jueves la reacción de los principales líderes e instituciones internacionales, que han transmitido sus condolencias al Reino Unido y la familia real británica, tanto a través de comunicados oficiales como en redes sociales.

Los principales líderes de la Unión Europea han despedido a la reina y han destacado que "nunca dejó de mostrarnos la importancia de los valores duraderos en un mundo moderno" y "pocos dieron forma a la historia global" como hizo ella.

"Mis condolencias a toda la familia real, al gobierno y a la ciudadanía de Reino Unido y la Commonwealth por el fallecimiento de la reina Isabel II. Una figura de relevancia mundial, testigo y autora de la historia británica y europea", ha tuiteado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente de Francia, Emmannuel Macron, ha lamentado la muerte de la reina Isabel II, a la que recuerda como "una amiga de Francia" y una soberana "de buen corazón que ha marcado para siempre su país y un siglo". En un tuit en inglés y francés acompañado de una foto de la Isabel II, Macron ha señalado que la reina "ha encarnado la continuidad y la unidad de la nación británica durante más de 70 años de reinado".

“Her Majesty Queen Elizabeth II embodied the British nation’s continuity and unity for over 70 years. I remember her as a friend of France, a kind-hearted queen who has left a lasting impression on her country and her century.“ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 8, 2022

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha evocado el papel de Isabel II en la reconciliación germano-británica, tras la Segunda Guerra Mundial, y ha calificado a la fallecida reina de "inspiración para millones de personas". También el primer ministro italiano, Mario Draghi. "Representó al Reino Unido y a la Commonwealth con equilibrio, sabiduría, respeto a las instituciones y a la democracia. Ha sido el símbolo más querido de su país y ha cosechado respeto, afecto y simpatía en todo el mundo", ha añadido.

En la misma línea se ha expresado la presidenta de la comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que ha recordado que la reina fue testigo de la guerra y la reconciliación en Europa, así como de las profundas transformaciones del planeta y nuestras sociedades. "Ella fue un faro de continuidad a lo largo de estos cambios, sin dejar de mostrar una serenidad y una entrega que dieron fuerza a muchos", ha añadido.

“She witnessed war and reconciliation in Europe and beyond, and deep transformations of our planet and societies.



She was a beacon of continuity throughout these changes, never ceasing to display a calmness and dedication that gave strength to many.



May she rest in peace. pic.twitter.com/q77q9o2KWp“ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 8, 2022

El presidente estadounidense, Joe Biden, y la primera dama, Jill, lhan recordado a la reina como alguien que "definió una era", ayudando a fortalecer la relación entre Washington y Londres. "Su majestad la reina Isabel II fue más que una monarca. Ella definió una era", ha dicho la pareja presidencial en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.

"Nuestros pensamientos están con los miembros de la familia real", ha señalado por su parte la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en una comparecencia ante la prensa que ha coincidido con el anuncio del fallecimiento de la monarca.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, también se ha sumado a los pésames y ha subrayado la "autoridad en el escenario mundial" de la soberana. "Los acontecimientos más importantes de la historia reciente del Reino Unido están indisolublemente ligados al nombre de su majestad", ha firmado.

La reina Isabel II fue una "presencia constante" en la vida de los canadienses y "será para siempre una parte importante de la historia de nuestro país", ha expresado el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

“It was with the heaviest of hearts that we learned of the passing of Canada’s longest-reigning Sovereign, Her Majesty Queen Elizabeth II. She was a constant presence in our lives – and her service to Canadians will forever remain an important part of our country’s history.“ — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 8, 2022

Por otro lado, numerosos presidentes de países de África se han declarado entristecidos por la muerte de la reina Isabel II. Los mandatarios de Senegal, Kenia, Zimbabue, Ghana y Tanzania, entre otros, han trasladado su dolor al pueblo británico y han destacado "la memoria de la ilustre difunta, de excepcional trayectoria".