El castillo de Balmoral, el refugio de calma donde murió la reina Isabel II

La reina Isabel II ha fallecido en su castillo favorito, Balmoral, una edificación ubicada en Aberdeenshire, Escocia. Sus allegados más cercanos se han congregado en las últimas horas en esta residencia en las altas tierras escocesas, donde ha permanecido bajo "supervisión médica" hasta su muerte a los 96 años.

La residencia oficial de la familia real británica en Escocia es el Palacio de Holyrood en Edimburgo. Sin embargo, Balmoral era el lugar que escogía la difunta reina para pasar el verano, su refugio para pasar sus vacaciones entre las suaves colinas y las tierras de cultivo atravesadas por profundos valles rodeados de montañas.

"Lo podemos llamar 'la casa de Balmoral”, por así decirlo, es del siglo XIX”, describe el coordinador general de The guides you need, Fernando Camacho. Según este guía turístico, la casa se convirtió en residencia real a mediados del siglo XIX cuando fue vendido a la reina Victoria I, tatarabuela de la actual monarca, y el príncipe Alberto de Coburgo decidieron pasar el verano en este palacio que cumplía con todas las acomodaciones que necesitaban.

Se construyó con granito de las canteras vecinas de Glen Gelder El castillo original se consideró demasiado pequeño para las necesidades de la familia real y, bajo la supervisión del Príncipe Alberto, se diseñó un nuevo edificio. De hecho, la primera piedra para ampliar el palacio la puso la misma reina Victoria en 1853. El nuevo se construyó con granito de las canteras vecinas de Glen Gelder, que produjo una piedra casi blanca. “Lo más esplendoroso a nivel artístico puede ser la biblioteca del estudio, algo que fue muy importante en las grandes casas europeas de la edad moderna como muestra de su magnificencia”, explica Camacho. Pero el cariño por esta tierra y el descanso en las mismas es una costumbre que heredó de su madre la reina Isabel II y el duque de Edimburgo como su residencia privada para pasar los meses más calurosos del año. Ya en el siglo XIV, según historiadores, Roberto II de Escocia utilizó sus alrededores como punto de caza y más tarde William Drummond construyó un castillo privado. 02.21 min Especiales informativos RNE - Felipe de Edimburgo, más de 80 años junto a la reina Isabel II - Escuchar ahora Coronada tras el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI, Isabel II de Inglaterra ha protagonizado el más dilatado reinado de la historia del país: en 2016 alcanzó y sobrepasó los 64 años de la 'era victoriana'.

Refugio durante la Segunda Guerra Mundial “El edificio fue un emblema de la Scottish baronial architecture, una suerte de neogótico cuyo arquitecto más preponderante quizás sea William Burn”, asegura Camacho. 03.10 min Especiales informativos RNE - El papel de Isabel en la II Guerra Mundial - Escuchar ahora Originalmente, Escocia era un territorio de señores feudales, por lo que todos los palacios tenían origen de castillo para defender su territorio y de paso convertirse en su alojamiento. Fue refugio a principios de la II Guerra Mundial. Además, allí se congregró la familia real tras la muerte de Diana de Gales. Pese a no ser la residencia oficial, el Ejército de la Corona sirve como guardia en Balmoral. Se ha mantenido siempre como una residencia privada y allí no se lleva a cabo ninguna actividad pública oficial. En primavera abre sus puertas al público hasta el 31 de julio, cuando ya lo ocupa la familia real. Aunque sigue siendo, en gran parte, igual que en tiempos de la reina Victoria I, los sucesivos propietarios reales han seguido la iniciativa del príncipe Alberto de realizar mejoras en la propiedad.