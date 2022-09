La muerte de la reina Isabel II este jueves a los 96 años pone fin a una era. Durante estos 70 años de reinado tanto Reino Unido como el resto del mundo han experimentado grandes cambios, a los que ha tenido que adaptarse la monarquía británica.

“La monarquía británica se ha tenido que abrir al mundo y se ha convertido en la pionera a la hora de abrirse al mundo. Isabel II hereda una monarquía ceremonial, apegada a la pompa, que había mostrado una extraordinaria cercanía al pueblo británico durante la Segunda Guerra Mundial”, subraya a RTVE.es el director del Observatorio Winston Churchill de la Universidad Pontificia Comillas, Sáenz-Francés. “Durante el reinado de Isabel II esa monarquía se tiene que modernizar y la modernización supone la irrupción de la televisión, de los medios de comunicación, su humanización… También un escrutinio crítico mucho mayor por parte de la sociedad británica. La monarquía se ha tenido que convertir en una institución mucho más transparente”, asevera.

Los expertos coinciden en que durante su reinado Isabel II ha luchado por mantener una imagen de familia modélica, pero el resto de los miembros de la familia “no han cumplido con lo que se supone que es el papel tradicional de la familia real”, opina a RTVE.es el periodista independiente británico Martin Roberts.

El papel simbólico de la monarquía

En Reino Unido, el rey es el jefe de Estado del país y está obligado constitucionalmente a seguir los consejos del Gobierno británico. Entre sus principales funciones como jefe de Estado están nombrar al primer ministro y al resto de ministros que formen su gabinete, abrir nuevas sesiones del Parlamento y dar el visto bueno a los proyectos de ley aprobados por el Parlamento británico, convirtiéndolos en ley.

Cada mes el monarca también preside las reuniones mensuales del Consejo Privado para aprobar sus órdenes, y -además- realiza habitualmente una serie de otros nombramientos, como jueces superiores.

“El papel de la monarquía en Reino Unido, como monarquía constitucional, es simbólico, pero tiene una extraordinaria presencia de autoridad, fruto del reinado particular de Isabel II y de que los últimos monarcas británicos han sabido mantener esa autoridad moral asociada a la institución”, señala Sáenz-Francés. “El rey tiene un rol constitucional que puede ser en muchas cosas similar al de otros reyes europeos, pero digamos que tiene esa gravitas, esa autoritas que le convierte en un elemento de consenso casi universal en la sociedad británica”, expone.

“Reino Unido carece de una Constitución codificada, por lo que se rige por usos y costumbres y todo depende de precedentes. No está definido, como en España, donde la Constitución aclara exactamente lo que hace el rey”, explica Roberts. “En Reino Unido lo que interesa es la tradición y los precedentes y las intervenciones de la reina son más bien simbólicas”, añade.

La Constitución británica dicta que el rey debe reunirse con quien va a ser primer ministro y pedirle que forme un nuevo gobierno. Frecuentemente, sucede después de unas elecciones generales, pero también puede ocurrir, como en el caso de Liz Truss y Boris Johnson, cuando un líder presenta su dimisión.

“Como vimos el martes, el hecho de que Boris Johnson acudiera al palacio de Balmoral para presentar su renuncia fue una formalidad. La reina solicitó a Liz Truss que formara Gobierno y eso son puras formalidades”, indica el periodista británico.

Sáez-Francés detalla que en Reino Unido, “la monarquía es exquisita y no se mete en política”. “El rey reina, pero no gobierna. Es el monarca quien nombra a los gobiernos, y los gobiernos actúan en su nombre”, recalca. "Nadie podría decir en los hitos recientes de la historia británica, como por ejemplo, el referéndum del 'Brexit', que Isabel II se haya mojado en ningún sentido", añade.

En este sentido, la periodista de TVE Anna Bosch afirma que el rey Carlos II en el pasado "sí ha opinado y se ha metido donde no debía". "Hubo un caso de una reforma de un antiguo cuartel en Londres que dijo que no le gustaba. Intercedió por un proyecto de Qatar, que hizo que el Parlamento le dijera: 'Alteza, no se meta. Eso son cuestiones del Ayuntamiento de Londres", cuenta Bosch. "No es que pueda pisar charcos, es que ya ha pisado unos cuantos charcos", recalca.

El mandato de un primer ministro británico comienza formalmente después de reunirse con la monarca británica. Durante sus 70 años en el trono, la reina Isabel II ha nombrado a 15 primeros ministros.