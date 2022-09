El nuevo jefe de Estado de Reino Unido ha publicado un comunicado en el que ha afirmado que la familia real británica lamenta "profundamente la muerte de una soberana querida y una madre muy amada".

"La muerte de mi amada madre, Su Majestad la Reina, es un momento de la mayor tristeza para mí y para todos los miembros de mi familia", ha indicado el nuevo rey. "Sé que su pérdida se sentirá profundamente en todo el país y la Commonwealth, así como por innumerables personas en todo el mundo", ha afirmado.

“A statement from His Majesty The King: pic.twitter.com/AnBiyZCher“