La serie The Crown va a detener de forma temporal su rodaje después de la muerte de la reina Isabel II este jueves. Lo va a hacer "por respeto" a la monarca, tal y como ha indicado el guionista de la serie, Peter Morgan, a la revista digital de entretenimiento Deadline Hollywood.

El guionista, que también escribió la película The Queen en 2006, ha revelado este jueves en un mensaje de correo electrónico que espera que la producción de la temporada 6 de The Crown "deje de filmarse por respeto" durante un período de tiempo que no ha especificado.

Morgan, que ganó un Emmy por la serie en 2021, ha indicado también que la serie es "una carta de amor": “The Crown es una carta de amor para ella y no tengo nada que añadir por ahora, solo silencio y respeto. Espero que también dejemos de filmar por respeto”. Ha añadido que no hará una declaración ni hará más comentarios sobre la muerte de la monarca.

Según apunta Deadline Hollywood, cuando la serie comenzó a rodar su primera temporada (estrenada en 2016), Stephen Daldry, uno de los arquitectos de su éxito, prometió que si la actual circunstancia se daba mientras la obra estaba en producción, se detendría por un período de tiempo respetable.

Entonces dijo que “ninguno de nosotros sabe cuándo llegará ese momento, pero sería correcto y apropiado mostrar respeto a la reina. Sería un simple homenaje y una muestra de respeto. Es una figura global y es lo que debemos hacer". "Es una mujer extraordinaria y la gente se preocupará", aclaró Daldry en ese momento.