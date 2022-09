¿Cómo cambió el mundo de Isabel II? Nació y no había transistores. Murió y lo supimos por Twitter

Tras la muerte de Isabel II todos hablan de que es la monarca más longeva, pero su edad no ha sido un impedimento para que fuera una reina moderna: ha tuiteado y ha hecho reuniones por Zoom. Se va cuando hablamos de criptomonedas, de volver a la luna, de la computación cuántica, el 5G, la inteligencia artificial, los coches que van solos, los drones, el reconocimiento facial y del corazón artificial, justo cuando se cumplen 55 años del primer trasplante de corazón. La ciencia avanza y la tecnología está en todas partes. Cuando ella nació no existía la electrónica, que empezó a despegar en la década de los 40 del siglo XX. El transistor no existía cuando ella nació y ahora su muerte nos llega por diferentes canales: redes sociales, páginas web, radio y televisión. Elizabeth Alexandra Mary Windsor nació el 21 de abril de 1926 y ese mismo año John Logie Baird, inventor de la televisión electromecánica, realizó la primera retransmisión televisiva de la historia con público. ¡Había nacido la televisión!

El mundo que encontró la pequeña Lilibet es muy diferente del que deja. En 1925 se crearon las famosas cabinas de teléfono rojas y en 1926 estaban por todas las calles. Hoy, desplazadas por los teléfonos móviles, han perdido su función y se usan como cafeterías, bibliotecas o desfibriladores. Cada vez quedan menos cabinas, pero cada día hay más teléfonos inteligentes: se calcula que ahora hay 8 millones.

Un mundo lleno de gente Cuando Isabel II nació, la población mundial era de casi 2 000 millones de personas, casi una cuarta parte de la población actual. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, se calcula que en 2022 llegaremos a los 8 000 millones de personas. Es decir: en estos 96 años, el número de habitantes del planeta ha aumentado en casi 6 000 millones. En 1926 la expectativa de vida era de 70 en el Reino Unido y ahora es de 81 años. En el caso de los hombres es de 79 años y en el caso de las británicas es de 83: la reina ha superado con creces estos datos. La princesa Isabel junto a sus padres, los reyes Jorge VI e Isabel, y su hermana la princesa Margarita. Efe

La carrera espacial Un mes antes de que naciera Isabel II, el ingeniero Robert Hutchings Goddard logró que un cohete de combustible líquido fuera lanzado con éxito. Soñaba con que el hombre llegaría a la luna y se rieron de él. Murió sin conocer la carrera espacial y la reina británica, en cambio, ha visto como la nave Apolo 11 aterrizaba en nuestro satélite. Pero también ha sido testigo de los preparativos del proyecto Artemis para volver a la luna y llevar a la primera mujer. Retrato de la Reina Isabel II, de Miriam Escofet. Miriam Escofet

Del cine mudo al cine digital Cuando Isabel II tenía seis meses se publicó el primer volumen de Winnie-the-Pooh y cuando tenía 51 se hizo la primera película The Many Adventures of Winnie the Pooh. Seis años después, en 1983 pudo ver la primera serie del famoso osito, pero se va de este mundo sin poder ver la versión cinematográfica en clave de terror Winnie The Pooh: Blood and Honey. En 1926 se estrenó El maquinista de la general, película muda con Buster Keaton, y se va cuando el cine puede rejuvenecer a un actor e incluso resucitarlo. A propósito, hasta nueve actrices han interpretado a la reina Isabel II en el cine. Isabel II, su reinado en la gran pantalla: todas las actrices que han interpretado a la monarca RTVE.es