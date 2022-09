Lo decimos muchas veces. Ágatha Ruiz de la Prada es la más, en todo. La más veterana de Mercedes-Benz Fashion Week, la más moderna, la más divertida, la más feminista, la más sostenible y, ahora, la más heavy. Sostenible lo ha sido siempre. Es una fanática del reciclado, una ecologista convencida y concienzuda, una diseñadora verde. Llegó a comprar los tejidos de Delpozo cuando la firma cerró para hacer su colección y ahora colabora con una empresa externa que le ha facilitado una extensa variedad de tejidos hechos a partir de material reciclado, son tejidos naturales que proceden del bambú, la madera, el plátano... Ella, rizando el rizo, ha utilizado todo, hasta los sobrantes de recortar las telas. Por ejemplo, los círculos y cuadrados que se quitan de una pieza con el troquelado los ha cosido a otra prenda: cortar y pegar, quitar y poner... reutilizar. "No hemos tirado nada, todo se ha utilizado para no generar residuos. Es una colección de residuo cero". El equipo ha disfrutado mucho haciendo la colección, que estaba pensada antes de la que presentaron en la edición anterior, pero son consciente de que el camino está a medio recorrer. "No es posible ser sostenible al 100%, al menos en la moda. No logramos encontrar ciertos materiales a través del reciclado", Javier Gutiérrez, jefe de taller y mano derecha de Ágatha.

Ágatha Ruiz de la Prada troquela las prendas y usa los sobrantes en otras GTRES EFE

El 'Agathacaos' de Ágatha La colección es un canto al espíritu de Ágatha Ruiz de la Prada, a su forma de entender la vida y, por supuesto la moda. Sobre la pasarela vemos un divertido caos, ya que el desfile no se ha ordenado y los looks han salido a capricho: el vestido de novia no ha cerrado el desfile, por ejemplo. "Va todo mezclado, sin ningún criterio". Vemos prendas muy fáciles de llevar, que ahora llamamos ponibles, y otras más especiales, como los vestidos mini con maxi volumen, los asimétricos con enormes franjas 'avolantadas' que caen por un lateral, el que lleva las iniciales de la diseñadora en tamaño grande colgando del tejido, el nupcial que va hecho con decenas de retales cuadrados -nos ha recordado a David Delfín- y el del final, una fantasía de cuerpo camiseta y falda con volumen corta por delante y muy larga por detrás. Un diseño tintado en rojo, naranja y rosa, una combinación arriesgada que en este caso resulta fascinante, y que hace un sentido homenaje a Balenciaga. No es la primera vez. Ágatha se siente orgullosa de los grandes de la moda española y adora al maestro de Getaria, una eterna fuente de inspiración para todas las generaciones que vinieron detrás de él. Ágatha Ruiz de la Prada apuesta fuerte por las asimetrías. GTRES EFE