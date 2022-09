Versátil, con estilo propio, atrevida, rebelde y siempre divina. Najwa Nimri es una de las artistas españolas más solicitadas por el mundo de la moda, tanto para vestirla en las alfombras rojas, como para fotografiarla en editoriales. La misma fuerza que imprime a los personajes que interpreta en cine y televisión la usa para posar ante las cámaras, haciendo siempre las delicias de los fotógrafos y reporteros. Como todas las divas, sabe que tiene que rodearse de los mejores y cuenta con un equipo de excelentes profesionales. En el festival de cine Venecia ha arrasado con sus looks, y ha contado con Pablo Macías para la su imagen y con Freddy Alonso para el vestuario. Estuvo allí para recoger el Filming Italy Best Movie Award 2002, un galardón que ya tienen actrices como Isabelle Huppert, Paz Vega, Julianne Moore y Rossy de Palma, y actores como Jamie Lorente, Pedro Alonso, Lambert Wilson, Adam Sandler, Edgar Ramirez y Antonio Banderas.

Ahora da un paso más, y pega el salto a la pasarela. Lo hace de la mano de la firma Andrés Sardá, en un desfile dedicado al cine que inaugura la 76 edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Su papel ha sido de absoluta protagonista, abriendo y cerrando el desfile."Me he enterado hace tres días de que el tema del desfile era el cine. Yo hago todo así, salvo cuando intepreto a un personaje", dice a RTVE. Cuenta que tiene mucha afinidad con la casa Andrés Sardá y que en la portada de AMA, su disco de boleros, lleva una de sus prendas, y aprovecha para poner en valor el trabajo de los estilistas. "Yo me rodeo de gente muy buena, ¡Yo no me levanto así todos los días".

Najwa Nimri en el desfile de Andrés Sardá dedicado al cine EFE

Así es la colección de Andrés Sardá Sardá convierte la pasarela en un cine de sesión continua, con cuatro películas en el cártel: Una noche de suspense, Arte vida y moda, Musicales para soñar y Érase una vez. A través de ellas presenta una colección potente con muchos guiños cinematográficos, empezando por las musas de Alfred Hitchcok y el dorado Hollywood de Grace Kelly, vestida por Edith Head. Vemos el Bardi, su icónico conjunto minimalista de bandeau y una braguita de pernera alta, hechos con s un tejido calandrado de origen italiano que simula ser la piel, o el Oxman, hecho con un tejido en forma de espigas que crea un juego de líneas en contraste con bandas florales. Luego pasamos a prendas de baño, marcadas por un patrón perfecto y estampados que varían los juegos de rayas trabajados de forma artesanal a las rayas clásicas con líneas tejidas en forma de oleaje. Destacan las pinceladas vintage en lavanda y amarillo, que vemos en un tejido de crêpe reciclado Made in Spain. Los estampados resaltan las prendas de Andrés Sardá EFE La parte de los musicales se viste de teatralidad y sofisticación, con prendas que juegan a la ambigüedad, juegos de transparencias, lujosos tules y estampados salvajes, que decoran prendas de baño que llevan "un sorprendente juego de colores que resulta familiar y fresco al mismo tiempo". Y para terminar, las protagonistas de los cuentos, buenas como las princesas y las hadas, y perversas, pero siempre elegantes, como las brujas y madrastra. Todas vestidas en fantasías de raso y tul. Sofisticadas, potentes y siempre elegantes, las piezas de Sardá destacan por su excelente factura: con un patrón muy cuidado, una bandera de tejidos escogida con mimo, unos estampados fabulosos y un uso del color siempre rompedor y fascinante, El cine inspira la propuesta de Andrés Sardá EFE

Naywa, la última musa de Andrés Sardá Najwa nació en Pamplona, tiene padre jordano y madre española. Su vida privada es su territorio sagrado y se sabe muy poco de ella. Estuvo casada con el director Daniel Calparsoro, con quien mantuvo una relación de cinco años, entre 1995 y 2000. En 2004 tuvo a Teo Nabil, pero mantiene en secreto los detalles que conciernen a su hijo. La actriz y cantante se une así a una larga lista de estrellas que han colaborado con Nuria Sardá, directora creativa de la casa e hija del fundador. Una lista en la que figuran nombres como Bibiana Fernández, Victoria Abril, Hiba Abouk, Mario Vaquerizo, Rossy de Palma y Andrés Velencoso, que lo hizo en febrero de 2022. Najwa Nimri, actriz y cantante GTRES

Najwa, actriz y cantante En España no es habitual que una actriz o un actor tenga una carrera en la música de forma paralela. El caso de Najwa Nimri se une al de compañeras como Leonor Watling y Marlango, y recogen el testigo de grandes como Ana Belén, quizá la artista que mejor ha combinado ambos mundos, logrando mucho éxito en los dos. Debutó en el cine en 1995 con Salto al vacío, de Daniel Calparsoro, y ha trabajado con grandes directores como Icíar Bollaín y Julio Medem, y con realizadores internacionales como Julian Schnnabel y Ken Loach. Ha tenido cinco nominaciones al Goya, tres por sus interpretaciones en Los amantes del Círculo Polar Ártico, Lucía y el sexo y Quién te cantará, y dos en categorías musicales por Asfalto y Guerreros. Pocos los saben, pero la voz de la cabecera del programa Versión Española, que conduce Cayetana Guillén-Cuervo en RTVE, es de ella. Como cantante ha lanzado varios discos. Con Carlos Jean formó Najwajean y grabaron 7 álbumes: No blood, Asfalto (BSO), Selection, Guerreros (BSO), 10 Years After, Till it breaks y Bonzo. Luego, en solitario, hizo Carefully, Mayday, Walkabout, El último primate, Donde rugen los volcanes, Rat Race, Viene de largo y Ama. Lo último fue un recopilario, Hey boys, girls. Colección definitiva. Najwa Nimri con una de sus polémicas mascarillas en el festival de San Sebastián GTRES