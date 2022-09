Dice que era mal estudiante y que su escuela ha sido la vida. Álvaro Calafat se dedica a la moda por vocación, y por convicción. Tiene 27 años y se ha plantado en Madrid con una furgoneta y una mochila. En la furgoneta llevaba todo lo necesario para hacer su desfile en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, que será su debut en la pasarela más relevante del país. En la mochila lleva recuerdos, vivencias, sentimientos y sueños. Antes presentó dos colecciones en 080 Barcelona Fashion, pero quería salir de su zona de confort y buscar otros escenarios. Supuso que entraría en OFF, pero ha logrado un pase VIP para codearse con los consagrados. "Es surrealista", dice, palabra que repite varias veces."Si te soy sincero, me siento como en una distopía, no me creo que lo que me está pasando sea verdad. He venido a los desfiles como público y verme ahora en el calendario..., lo que te digo, es surrealista".

Álvaro Calafat, moda irreverente Debuta en Madrid con su tercera colección, Paraíso, y está decidido a no pasar inadvertido. "Soy irreverente o te gusto o me odias", dice con rotundidad en una entrevista cargada de titulares. Cuenta que las prendas las ha hecho en siete meses, pero que le costó encontrar la inspiración. Pero le llegó tras la muerte de un amigo y un posterior viaje a la India, del que se trajo una frase reveladora. "Los dos extremos del amor son la muerte y el sexo, y de ahí parte la colección". No quiere desvelar detalles, pero deja caer que cada pieza tiene un marcado estilo arquitectónico, influido por los templos de La India, y que las siluetas son muy sexis. "No me gusta definir las prendas, prefiero que la clienta las vea, las sienta y las interprete a su manera". Álvaro Calafat se estrena en MBFWM Su moda es osada y se enmarca en un discurso de vanguardia en el que confluyen distintas disciplinas artísticas. Cada prenda es un mundo, a veces por el tejido, otras por la forma, otras por el color. Y otras veces, por todo. Los volúmenes juegan a remarcar u ocultar el cuerpo, creando nuevas formas: potentes como un edificio, oníricas como un sueño. Calafat desprecia las etiquetas y las temporadas, su ropa no tiene género, ni edad, y no caduca cada seis meses. Destaca el uso de los materiales, a los que se enfrenta con valentía, buscando siempre que dialoguen con el patrón buscando la perfección. Hay un fuerte amor por la artesanía en su trabajo, con el que celebra las tradiciones del textil, como el crochet, o la ebanistería, para lograr piezas únicas. Y a la vez juega con las nuevas tecnologías, logrando hacer prendas con impresión 3D. Propuesta de Álvaro Calafat

Álvaro Calafat, un creador perfeccionista Está contento con su colección. "Ha salido bien", dice, con la boca pequeña. "Sí, estoy contento con el resultado, pero en mi cabeza tengo una persona tóxica que me dice que podría haberla hecho mejor", dice desafiándose a sí mismo. Todo el trabajo de patronaje, confección y los estampados lo hace en el pequeño taller que tiene en Alhaurín el Grande, en Málaga. Allí trabaja con su chica, Ana, y un pequeño equipo, en el que la media de edad es de 23 años. "No hay jerarquía, yo no soy un jefe, yo soy otro compañero", dice, y deja claro que está bien allí, aunque puestos a soñar... "Hombre, me gustaría tener un estudio de sastrería clásica y prêt-à-couture en Madrid. Pero muy en el futuro, yo ahora tengo los pies en el suelo". Se define como un currante. Adora lo que hace y no le importa echar 19 horas en el taller o trabajar un sábado por la noche mientras sus amigos se van de fiesta. "Yo no quise estudiar, aprendí de la calle, de ser pillo. Eso fue lo que me hizo madurar. Aprendí de ser un nini". Diseño de Álvaro Calafat cropper