La moda del siglo XXI avanza con un ojo mirando al pasado y otro al futuro. Llevamos varias temporadas hablando de la importancia de la artesanía y la moda de autor como forma de diferenciarse y distanciarse de la invasión del low cost. Ahora se apela a la moda lenta, el llamado slow fashion, y al reconocimiento que se hace de las tradiciones, de los oficios que trabajan con las manos. Los diseñadores que forman parte de esta pasarela utilizan la artesanía para dotar a las de un nuevo significado, para que tenga alma, sean especiales y no acaben arrinconadas en el armario o tiradas a la basura dentro de seis meses. Hay dos formas de entender la artesanía, dos maneras de trabajarla y celebrarla. Y luego está la apropiación cultural. Las colecciones de Juan Carlos Pajares, Teresa Helbig, Álvaro Calafat y Hannibal Laguna nos permiten adentrarnos en este laberinto de términos y palabras que no siempre se utilizan correctamente. Unos trabajan codo con codo con especilistas de cada oficio, que forman parte del equipo. Otros, en cambio, colaboran con artesanos externos, ofreciéndoles la gran visibilidad que da esta pasarela, algo que ellos no podrían lograr. Es el caso de Juan Carlos Pajares. A través de Artesanía de Castilla-La Mancha, el alcarreño pone en valor las artesanías de su tierra, implicándose en el trabajo de cada taller; un trabajo difícil en algunos casos. "Yo lo hago desde el respeto, y con la intención de traer esas tradiciones al siglo XXI".

Diseño de Teresa Helbig. EFE

Teresa Helbig Resulta chocante que estemos en el 'backstage' de la 'fashion week' hablado de vainica y telares, pero muchos modistas los emplean en su día a día. Recorrer los cinco percheros de Teresa Helbig es una lección de costura y una celebración de los oficios. Vemos un dos piezas con cientos de chapas de metal bordadas a mano sobre el tejido, un delicioso vestido en gasa de seda amarilla que lleva el cuerpo "cosido al aire", un vestido cañero en cuero con estrellas troqueladas, piezas en pitón de dos colores hechas con un trabajo de "marquetería", un vestido lencero en negro 'rayado' con cintas de cuero, vestidos con cientos de perlas mini y microcristales cosidos uno a uno durante días... Teresa Helbig trabaja cada prenda con manos artesanas, siguiendo la costura AP En su taller de Barcelona se trabaja 'como siempre', pero con su talento dota a las prendas de un aire moderno y rebelde que resulta irresistible. Un espacio en el que confluyen clientas y trabajadores, y todos buscan lo mismo: la excelencia. "Tenemos clientas que vienen a comprar desde distintas partes de Estados Unidos y Londres buscando eso. ¡Alucinan!", dice entusiasmada porque fuera nuestra costura artesana se reconozca y valore. "Hoy lo moderno es poner en valor la artesanía, lo que siempre hemos tenido y estamos dejando perder. Hay que hacer escuela, pero hay que ser sinceros porque no todo vale", dice. En esta colección hay dos manos externas. Algunos tejidos los ha encargado en Milán, ya que en España no se trabaja lo que ella buscaba. Luego está la colaboración con Chelo Sastre, icono de los 80, que se traduce en 10 hebillas numeradas para sus cinturones. Otro tipo de artesanía, en la que entra en juego el diseño. Esto sí es moda de autor. Un ejemplo de los estampados de Álvaro Calafat EFE

Álvaro Calafat Álvaro Calafat debuta en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con una propuesta aparentemente rompedora, pero con prendas ideadas y confeccionadas siguiendo los dictados de la costura, trabajando a mano, creando. Hay mucho elemento externo, de estilismo y decoración. Luego está la colección. Llaman poderosamente la atención los armazones gigantes que se colocan sobre las prendas, piezas hechas con impresión 3D que luego se han rematado a mano. "La tecnología nos permite que los artesanos tengan una nueva vida", dice, con una de ellas en la mano que está hecha con polvo de escombros. Así a tecnología y artesanía añade sostenibilidad. En su taller malagueño hace prácticamente de todo, desde los estampados, todos originales, hasta el punto, hecho a mano. Nada nuevo, pero él sabe darle otra vuelta y ha logrado pasar el estampado, en el que incluye su logo, a una pieza tridimensional. Es un paso más allá. "La tecnología nos permite que los artesanos tengan una nueva vida", dice. Presume de tener un producto made in Spain, utilizando tejidos de Gratacós y Ribels y Casals, y luego está la mano de obra, con sello andaluz. Su colección se inspira en un templo de India y ha logrado conectar Asia y Andalucía a través del abanico. Sus prendas son especiales y quiere que el cliente o clienta lo vea, por eso algunas esconden detalles especiales en los interiores. "Este lleva escrito dentro 'Made in Andalusía", porque me siento muy andaluz y muy orgulloso de serlo. La costura clásica de Hannibal Laguna GTRES

Hannibal Laguna De uno joven talento a un talento veterano. Hannibal Laguna va a cumplir 35 años de oficio y sigue peleando por defender la costura. Su colección es colorista y alegre, con vestidos de los tonos de las flores, muchos en liso que llevan un fabuloso trabajo de costura: cuerpos esculturales con plisados y pliegues que juegan con las simetrías y asimetrías. Otros llevan los ya clásico bordados de la casa. Sensacionales, bellos, y también esconden secretos. "Cosemos pétalo a pétalo, y cada uno va envuelto en una lámina de acetato. Y los canutillos van envueltos en tul", revela. Los volúmenes de las mangas, muy generosos, se hacen con pasión y el resultado es fascinante. "Estos trabajos solo los pueden hacer los artesanos. En el taller trabajamos con las técnicas de la alta costura francesa, desde las más antiguas a las más modernas". Laguna y su hermana, Isabel, se quejan de la falta de interés por el oficio de la gente joven y que por eso recurren a profesionales de Rusia, Rumanía y Ucrania. "Ellas vienen con mucha experiencia y son las que forman a las nuevas en el taller de Alicante". La costura sofistivada de Hannibal Laguna En su colección vuelve a hacer guiños a los años 50, al New Look, a su adorado Balenciaga. A una forma de entender la moda que se va perdiendo. "La única salida que tiene un creador es la moda de autor", dice tajante, y luego remata. "Ahora todos hacen moda de autor y slow fashion, y es lo que lleva haciendo hace más de 30 años". Los vestidos que vemos en la pasarela de Hannibal Laguna vienen directos del taller, todo se hace dentro, con las mismas expertas de siempre. Su propuesta es rica, y está muy pensada para el 2023, un año que el modista ve como el final del túnel. "Esperamos que sea el año de la vuelta de los eventos, que las clientas vuelvan a vestirse para disfrutar y celebrar". Juan Carlos Pajares ha colaborado con Artesanía de Castilla-La Mancha GTRES