“Solo él es capaz de hacer oscilar la estructura tradicional del vestido”, dice Giles Lipovetsky en 'El imperio de lo efímero'. Issey Miyake era un artista conceptual, el mago de las proporciones y las formas. El mundo de la moda llora hoy su muerte a los 84 años por culpa de un carcinoma hepatocelular, el tipo más común de cáncer de hígado. Su nombre está ligado al crecimiento y la expansión cultural del Japón de los 80, y sobre todo al París más contestatario y rebelde. Fue una 'rara avis' de la moda, un genio del patrón y la aguja que desafió todo lo establecido. Inventó volúmenes y sobre todo inventó un nuevo lenguaje, logrando que cuerpo y tejido entablaran un diálogo completamente subersivo. Nació en Hiroshima y tenía siete años cuando la bomba atómica cayó en su ciudad, un hecho que le marcó y que siempre evitaba, ya que perdió a su padre por culpa de la exposición de la radiación. "Cuando cierro los ojos, sigo viendo cosas que nadie debería que nadie debería experimentar nunca", escribió una vez. Siempre quiso huir de los horrores de su infancia, y la moda fue una de sus vías de escape. "He querido siempre pensar en cosas que pueden ser creadas, no que se pueden crear, no destruir, y que aportan belleza y alegría. Me incliné por el campo del diseño de ropa, en parte porque es un formato creativo que es moderno y optimista". Era un apasionado del baile, pero tras estudiar diseño gráfico en una universidad de arte de Tokio, se empleó a fondo en el diseño de moda. Se formó en París, y trabajó con firmas y diseñadores tan relevantes como Guy Laroche y Hubert de Givenchy. Luego pegó el salto al Nueva York que estaba en efervescencia y ebullición, y se empapó de las nuevas corrientes estéticas y vanguardias. En 1970 regresó a Tokio y fundó el el Estudio de Diseño Miyake.

Algunas de las prendas más famosas de Miyake.