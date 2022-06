En poco tiempo, Jaime Álvarez ha posicionado su firma, Mans, en lo más alto. Tiene talento, buen gusto y conoce el oficio. Pero este joven modista tiene además un don especial para reinventar la prenda, jugando con el patrón y recolocando los códigos de la costura. Lo vemos en su nueva colección, un potente trabajo de sastrería moderna en el que ha conectado, con elegancia y osadía, sus raíces andaluzas con los armarios del hombre cosmopolita de 2023. Este puente entre pasado y presente es el retrato emocional de su recorrido vital, desde su infancia a su madurez, un viaje en el que Jaime se ha impregnado de muchas cosas, y todas le inspiran e influyen para crear su propio universo estético. Su nueva propuesta es una colección de prendas potentes, tejidos sensuales, colores vibrantes y estampados salvajes. La americana es la pieza estrella, que ahora vemos con una silueta oversize, grandes solapas que terminan en pico y botones dorados. "Me sirve para enlazar la colección con el disfrute de los años 20 y las carreras de Ascot, y por eso el caballo está muy presente, y le hago una oda con algunas prendas", dice, y señala las camisas "volátiles" hechas en seda que parecen galopar al caminar, o en los estampados inspirados en las cabelleras de los caballos". Además, hace guiños a las famosas carreras de Ascot de la mano de la casa Tolentino Hats, que ha hecho unos tocados y somberos soberbios, esculturas de arte y moda.

Mans, colección para primavera y verano de 2023

La bandera de tejidos se rige por la libertad. "He hecho una mezcla muy loca, con clásicos como el Príncipe de Gales, cuadros vichy y raya diplomática que evocan recuerdos entrañables de mi abuelo, hay lanas y hay poliester". La misma libertad le lleva a deconstruir las prendas, algo que se aprecia en tres americanas que llaman poderosamente la atención. "A un lado del pecho llevan unos plisados que no están aplicados, ya que forman parte del patrón, todo forma parte de la misma chaqueta, de una nueva chaqueta". En otras juega con los largos, "recortadas como el tradicional uniforme flamenco", dice. A este rebelde de la aguja y la tijera le gusta mezclar la sastrería tradicional con guiños al deporte o la estética 'casual', como los pantalones cortos, muy cortos. Y siempre de forma sutil, sin caer en lo evidente. Destaca un estampado nuevo, que es una versión del animal print hecho a mano, en el que se funde el pelo largo del caballo y el logo de la firma. El color tiene mucho protagonismo, y en su paleta cromática conviven tonos dispares: burdeos, naranja, amarillo y el pistacho, el color estrella de la colección, conviven con rosas lavanda, palo y fucsia. Todos menos el negro, que Jaime ha desterrado. De su Andalucía llegan cabalgado los cinturones de Ubrique que llevan grandes hebillas de temas ecuestres, piezas que rematan con poderío cada uno de los looks.