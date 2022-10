¡Esta noche vuelve María Lo a MasterChef! La ganadora de la décima edición del concurso culinario pondrá a prueba a los aspirantes del Celebrity, ¿tendrá piedad? Su visita es una de las más esperadas, la gaditana no solo se convirtió en una de las favoritas de los jueces, sino también entre el público. Su paso por el programa nos regaló grandes momentos, como el reencuentro con Teresa, su expareja. Junto a ella vivimos uno de los más emocionantes. Debido a su delicado estado de salud, no pudo acompañarla en la gran final su padre y tampoco pudo echarle una mano en la cocina cuando los familiares visitaron el plató. Sin embargo, siempre estuvo apoyando a su hija en la distancia.

María Lo no pudo evitar llorar al recibir un mensaje de su padre, tan orgulloso de su hija. Unas palabras de aliento que significaron mucho para la concursante. "No sabes cómo es mi padre. Al entrar aquí fue cuando le dije que era lesbiana. Para mi esto es el mayor regalo del mundo, el poder sincerarme con mi padre, que sepa esta parte tan importante de mi, que la ocultaba", explicaba la aspirante.

"Es lo que siempre he estado esperando de mi padre, que se sienta orgulloso de mí. Me ha hecho un montón de ilusión, ha sido enternecedor. ¿Qué pasa cuando los hombres se hacen mayores? Que se vuelven muy ñonos, como mi padre", bromeaba María Lo. Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la edición, sobre todo después de conocer el fallecimiento de su progenitor.

El adiós de María Lo a su padre: "Se marchó sabiendo quién era su hija"

María Lo contó la triste noticia a través de sus redes sociales. Su padre falleció el pasado 7 de mayo de manera repentina cuando tenía 83 años: "Siempre alardeé de la vida 'eterna' que tendría por esos genes chinos y longevos. Pero no fue así. Lo que sí que fue, es que se marchó en el momento preciso que se tenía que marchar (si es que ese momento existe). Se marchó sabiendo quién era su hija, al 100%, sin filtros. Aceptándome y yo aceptándole a él, entendiendo quién ha sido y por qué, por la vida que ha vivido". A pesar del dolor de la pérdida, María Lo aseguró que se sentía mucho más tranquila después de haberle contado la verdad a su padre, a quien solo le dedicó palabras de agradecimiento en su despedida.

"De mi padre he aprendido una infinidad de cosas. Hoy me quedo con la importancia no tenerle miedo al amor. De que expresar mis sentimientos es una forma de acercarme a las personas que quiero. No os calléis lo que sentís, ni lo fácil ni lo difícil. En mi caso, algo que ha hecho que pueda vivir el duelo desde una energía llena de paz es el haber podido sincerarme con él en esta última etapa juntos. Haberme sentido en paz frente a él siendo quien soy, sin filtros", concluye la publicación de María Lo.