La relación de María Lo con sus padres es de pura admiración y enriquecimiento mutuo. Por ese motivo, la carta de su madre supuso uno de los momentos más especiales de la aspirante desde que entró en las cocinas. Una carta que decía lo siguiente: “Querida María, me enorgullece ver todo lo que estás consiguiendo. Te quiero mucho, eres lo más impresionante que me ha pasado y le das mucho sentido a mi vida. Tu padre y yo deseamos que tu futuro transcurra en el camino que tú has elegido. Aunque nos separamos como pareja por nuestras diferencias, siempre tendremos a lo más importante en nuestra vida que nos une: tú. Confía en ti y cuidado con ser muy dura contigo. En casa siempre has sido una ganadora. Qué ganas de ir a celebrarlo a un restaurante y probar todo lo que has aprendido a cocinar. Sobre todo, si haces mi guisito de alcachofas. Te mando un abrazo enorme. Te quiero, mamá”.

María acabó entre lágrimas emocionada al leer las preciosas palabras que su madre había escrito sobre ella. “Para mí mi madre es todo, para mí mi madre es mi pilar de vida. De hecho, yo solo pienso un poco en que en algún momento no estará y me siendo sola. Es lo más que tengo en esta vida”, comentaba María Lo con una gran sonrisa. Lo que no esperaba la aspirante es que aquí no terminaba todo y que le quedaba aún una sorpresa impresionante que no se esperaba.