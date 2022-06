Mau & Ricky ponen a bailar a los aspirantes de MasterChef

Nos encanta recibir visitas internacionales en MasterChef. En esta ocasión, ha sido el turno de los artistas latinos Mau & Ricky que, en los últimos años, están logrando grandes puestos en las listas de éxitos. “Estamos emocionados de comer bien”, ha señalado Ricky al entrar en las cocinas de MasterChef.

Estos dos prometedores artistas de la escena urbana son hijos del cantautor Ricardo Montaner y de la artista y cineasta Marlene Rodríguez. ¡Y son hermanos de Evaluna Montaner y cuñados de Camilo! Con dos discos en el mercado, varias nominaciones a los Grammy Latino, componen sus propias canciones, pero también para artistas de la talla de Ricky Martin, Juanes o Becky G. “El ‘Sin Pijama’ lo escribimos nosotros”, han recordado los artistas.

Han visitado MasterChef con motivo de la promoción de su último sencillo ‘No puede ser’. Es un tema que parte de un sueño que tuvo Ricky mientras viajaba en avión. Soñó que su mujer le dejaba y ello le llevó a inspirarse para componer esta canción. “Mi mujer no me ha dejado. Se casó conmigo afortunadamente después de escribir la canción”, ha señalado entre risas. Como no podía ser de otra manera, Mau & Ricky han interpretado el tema en directo y han puesto a todos los aspirantes y a los jueces a bailar.

“Ha sido súper divertido; al fin y al cabo te sirve un poco para, esa tensión que tienes, con el bailoteo y el reguetoneo se te sale”, ha indicado María Lo al terminar la actuación. Tras este breve momento musical, ha dado comienzo la prueba de expulsión, que ha consistido en el reto de los temidos duelos. Jokin, Claudia, María Lo y Verónica debían cocinar recetas del chef Dabiz Muñoz. David ha sido el encargado de seleccionar el aspirante que comenzaría a cocinar y que podría elegir al segundo duelista. Jokin (escogido por David) ha querido competir contra Claudia, ya que la consideraba una rival más débil que las otras dos contrincantes. El jurado ha advertido al vasco: debido a que Verónica todavía poseía el pin de la inmunidad, debía elegirla en el primer o en el segundo duelo, ya que de lo contrario podía condenar al último duelista restante a la expulsión. ¿Quién ganará este primer duelo y se enfrentará a Verónica?