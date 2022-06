Con la cabeza bien alta y dando gracias a los jueces por permitirle vivir esta experiencia. Así se marchó Luismi de las cocinas de MasterChef 10. El ya exaspirante cruzaba la puerta segundos después de arengar a sus compañeros. Eso sí, el bombero reconoció que tiene una favorita: "Quiero que gane Verónica. Y no me la llevo de MasterChef porque ella no quiere", bromeó Luismi. Y si bien es cierto que ha protagonizado grandes momentos de la edición, para bien y para mal, lo que está claro es que todos sus compañeros le han cogido un cariño tremendo. A modo de homenaje, recordamos sus locuras en la décima edición de MasterChef.

1 - Del león come gambas al gato acostado sobre el 2 de mayo En una de las pruebas de los primeros programas de MasterChef 10 los jueces repasaron las mejores y peores recetas de la historia del programa. Y como no podía ser de otra manera, la receta de León come gambas tuvo mucho protagonismo. Y a Luismi le tocó mejorar la mencionada elaboración. El listón era fácil de superar. Pero al bombero le traicionó su departamento de I+D. Su plato de "Gato acostado sobre el 2 de mayo" fue catastrófico y los jueces se lo hicieron saber: "Aquí no hay cocina. Esto demuestra un nivel muy muy bajito". 03.05 min "Luismi, esto es primo hermano del león come gamba"

2 - Todo a la basura Junto a Paula, Luismi fue uno de los grandes protagonistas del cocinado esquimal de MasterChef 10. En esta prueba de exteriores, a Paula se le cayó la bandeja con el salmón ya limpio y cortado. En ese momento, intervino el bombero para tirar todo el producto a la basura con la supervisión de Pepe Rodríguez. Hasta aquí todo bien. Pero Luismi no tuvo suficiente y ante la desorganización de su equipo también consideró necesario tirar otras elaboraciones que, a su juicio, "no estaban bien". Obviamente, sus compañeros se vieron obligados a pararle los pies. 03.03 min Luismi se vuelve loco y tira todo a la basura

3 - Un bombero con vena de poeta Con la relación de Eva y Jokin confirmada por ellos mismos, Luismi sacó al poeta que lleva dentro y quiso dedicarle unos versos. Fue Samantha la encargada de desvelar el contenido de tan bella poesía. Dice así: "Me encanta cuando callas por el sonido ensordecedor de las Fallas / observar desde tu hombro tu cara de asombro / la fiesta de color, sonido, pasión y tu boca como colofón". Menudo regalo que hizo a la pareja de MasterChef 10. ¡Inolvidable! 03.08 min Luismi, ha nacido un poeta

4 - Luismi se roba a sí mismo En MasterChef 10 la prueba del robo fue diferente a ediciones anteriores. Y es que tan solo Luismi y Claudia pudieron robar, como parte del premio por ser los mejores del reto anterior. Claudia no tuvo piedad con sus compañeros. Pero Luismi quiso jugar con las mismas cartas que sus compañeros y robó por igual en todas las cestas...¡incluyendo la suya! Los jueces y Carmina Barrios, invitada ese día, no daban crédito. Pero, sin duda, la ex aspirante de MasterChef Celebrity fue la más contundente: "Si te robas a ti mismo es que eres tonto". 03.33 min Luismi no sabe ser malo con sus compañeros