Todos contra Verónica y su pin de la inmunidad en MasterChef

Todos quieren que Verónica se despida del pin de la inmunidad. María Lo y David lo entregaron hace unas semanas con el fin de garantizar su continuidad en MasterChef. Pero parece que Verónica no piensa renunciar a él tan fácilmente. En la prueba de expulsión de este programa, Verónica ha tenido que hacer una réplica de un plato del chef Rafa Zafra. El reto, de por sí, no era sencillo, pero la dificultad se ha incrementado cuando se ha enterado que uno de sus compañeros sería el encargado de explicarle la receta tal y como esa persona quisiera. Esto quiere decir que, si bien podía explicarle los pasos a seguir de forma muy detallada y correcta, también cabía la posibilidad de que le diera la menor información posible para dificultarle el cocinado. Por esta última opción ha optado David, que ha sido designado por Patricia como el encargado de transmitirle la información.

Antes de empezar a cocinar, Verónica intuía lo que iba a pasar y se le han escapado unas lágrimas. Aun así, no ha querido entregar el pin antes de cocinar: “Voy a intentar cocinar, si me deja”, ha indicado en referencia a David. “Yo nunca iría a malas con ningún compañero”, ha añadido. David no se lo ha puesto nada fácil. El aspirante le ha dicho los ingredientes correctos, pero se ha inventado una elaboración que ha resultado inservible para Verónica cuando ya prácticamente había acabado de prepararla. Pocos minutos después, los jueces han avisado de que se había acabado el tiempo de “dictar” la receta y los delantales negros solo tenían 30 segundos más para ver una imagen del emplatado con el fin de poder replicarlo de la forma más exacta posible.

Verónica no se ha dado por vencida y ha tratado de cocinar el plato de Rafa Zafra. Se ha enfrentado a muchas dificultades y, justo antes de presentar el plato, los jueces le han preguntado si quería entregar el pin y asegurarse una semana más en MasterChef. El corazón le ha dicho a Verónica que debía seguir adelante, por lo que ha decidido quedarse con el pin ante la sorpresa de sus compañeros. Una decisión muy arriesgada en línea con su carácter luchador y perseverante. Sin embargo, no le ha salido del todo bien. La aspirante ha preparado un sándwich de bogavante junto con un maremoto que apuntaba maneras, pero no era exactamente el plato que había presentado el chef. “Yo creo que el trikini lo ha intentado y ha cogido la idea. En cambio del nombre del otro plato, que es maremoto, consiste en mezclar todos los sabores e intentar quedarnos con lo mejor del mar. Yo creo que has sido un poco más creativa”, ha señalado el chef.

“Si entregabas el pin no pasaba nada, porque entre este (en referencia al plato del chef) y este (en referencia al plato de Verónica) hay un abismo”, ha señalado Jordi. “Me sabe muy mal, te lo juro… Me estoy sintiendo muy mal”, hemos escuchado decir a David. “Sufro contigo y me da pena”, ha respondido Pepe en alusión a la actitud extremadamente perfeccionista de Verónica. “A MasterChef se viene también a disfrutar, se viene a dar el máximo, pero también a disfrutar, porque como no disfrutes, la mano se te encoge”, ha añadido el chef.

Verónica y la comparación con Gollum Ya durante la prueba de exteriores, Patricia ha señalado que Verónica protegía el pin de la inmunidad como si fuera Gollum, el personaje de ‘El señor de los anillos’. Este ha sido el apodo con el que sus compañeros se han referido a ella durante buena parte del programa. Sin embargo, ello no ha afectado a la aspirante. Ella sabe que tiene en su poder un privilegio único y que debe escoger el momento más idóneo para servirse de él. “Es como Gollum con el pin: no lo deja; y no se da cuenta de que el pin da igual. Quien es bueno aquí va a llegar con o sin pin a la final y ya está. El pin es un atrezzo”, ha subrayado Patricia durante la prueba de expulsión después de que Verónica no haya querido renunciar al pin de la inmunidad. “Tiene que dormir hasta con el pin. Está con el tesoro que la ha poseído y no lo suelta ni para atrás. Madre mía, que se vaya con el pin, que se vaya ya con el pin”, ha añadido Patricia, muy enfadada. 03.04 min Patricia: "Verónica con el pin es como Gollum"