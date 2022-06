Â¿QuÃ© aspirante de MasterChef 10 bebiÃ³ sangre de cabra?

Han pasado ocho programas de MasterChef 10 y seguimos descubriendo cosas de los aspirantes. En la primera prueba de la noche, Verónica contó las vivencias exóticas relacionadas con la gastronomía que ha tenido en diferentes viajes. Una de las grandes pasiones de Verónica es viajar y, en consecuencia, sumergirse de lleno en la cultura del lugar que visita. Por eso, en un viaje que realizó a Kenia, la aspirante ha confesado que llegó a beber sangre de cabra directamente del cuello del animal. Verónica ha explicado que probó la sangre de cabra durante un ritual de una tribu Masai. “¡Qué locura! ¿Pero cómo puedes haber pasado por algo así?”, ha exclamado Boris Izaguirre. “Ya, eso me pregunto yo”, ha añadido Verónica. Por si fuera poco, la aspirante ha compartido con los seguidores de MasterChef que, en otra ocasión, probó comida local que le hicieron “estar en el baño 4 días seguidos”.

Lo que Verónica no había hecho antes es comer los ingredientes protagonistas de la primera prueba de la noche. Tampoco había trabajado con ellos previamente. Cabe recordar que los ingredientes que los aspirantes de MasterChef 10 han usado en este reto destacaban por su mal olor natural, no porque estén en mal estado. “Nunca he comido nada tan maloliente como cualquiera de estos ingredientes”, ha señalado Verónica. Salsa de pescado, asafétida, queso de cabrales… desde luego, si los tuviéramos delante en estos momentos, probablemente no los probaríamos. Pero quién sabe, quizá al integrarlos en algún plato, su fuerte sabor quede compensado y nos encontremos ante una interesante receta.