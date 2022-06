Los seguidores de MasterChef ya saben que las patatas suflé son un caramelo envenenado. Requieren de una técnica muy precisa porque de lo contrario, no se hinchan. “La tarea es ardua”, le ha dicho Luismi a Adrián cuando ha comenzado con la preparación de esta guarnición. “Pero van a salir”, ha matizado el aspirante. Luismi ha empezado el cocinado motivado y con ganas de sacar adelante los dos platos de su equipo. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos, el aspirante se iba desinflando.

Sus compañeros han estado muy pendientes de él. Cuando se ha puesto a trabajar las patatas, Verónica le ha pillado cortándolas a mano. “Tiene que ser con la mandolina, porque tienen que ser todas iguales”, le ha indicado. Además, durante la visita de Pepe a las cocinas del equipo azul, se ha sorprendido de que Luismi se haya adjudicado esa tarea. “Es el punto más crítico del cocinado”, ha añadido. Ha sido justo en este momento cuando Pepe ha descubierto el primer error de Luismi: las patatas se habían mojado y si tienen agua, no se suflan.

Adrián se ha mostrado algo desconfiado del trabajo de Luismi con las patatas y se ha puesto a ayudarle. Han tenido una pequeña discusión acerca de la forma correcta de tornear las patatas. “No quiero mal rollo”, les ha dicho Verónica. Adrián ha tratado de advertir a Luismi de que el tamaño de las patatas no era el correcto, pero el aspirante ha preferido confiar en su criterio antes que escuchar la opinión de su compañero. “Me he sentido ninguneado”, ha confesado Luismi a los jueces durante el veredicto. Los jueces no han compartido el punto de vista de Luismi. “Si alguien te ha boicoteado, ese has sido tú”, le ha contestado Pepe.

03.33 min Tensión entre Adrián y Luismi por las patatas suflé