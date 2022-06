La posesión diabólica de Patricia en MasterChef 10

Desde que volvió en la repesca, Patricia sigue imparable en MasterChef 10. Y ahora ha confesado cuál es su secreto: "El diablo me ha poseído y me da todo su fuego y su energía". Y es que una semana más, los jueces han destacado el gran trabajo de la aspirante. De hecho, fue nombrada como la mejor en la prueba de exteriores en Ciudad Rodrigo. ¿Se postula Patricia como una de las favoritas a alzar el premio final?

En la visita a las cocinas de MasterChef 10 Boris Izaguirre descubrió el lado diabólico de Patricia. El invitado, que se acercó al puesto de cocina de la aspirante, descubrió lo que parecía una escena de película de terror: "Tengo la cola del diablo (señalando a su trenza). Voy de rojo infierno. El diablo me ha poseído y me va a dar todo su fuego y energía", aseguró Patricia. Eso sí, la escena terminó con un giro inesperado y es que Patricia confesó que en una firma de libros de Sant Jordi hace muchos años, Boris no le firmó. Pero la solución llegó rápido. Boris pidió un bolígrafo y le firmó en el brazo: "Esta firma no la voy a limpiar nunca. No quiero que se borre", confesó ella.