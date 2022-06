Jokin ha abandonado las cocinas de MasterChef 10 tras una prueba muy reñida junto a Claudia, Verónica y María Lo. El aspirante ha cocinado 3 recetas de Dabiz Muñoz durante el reto de los duelos. Se ha quedado a punto de subir a la galería en el duelo con Claudia, pues la decisión de los jueces ha estado muy ajustada. Con Verónica ha cocinado algo más nervioso e incluso se le ha caído una elaboración al suelo y ha confundido ingredientes. Con María Lo, los nervios han vuelto a jugarle una mala pasada y no conseguía cerrar el dumpling sin que se le rompiera.

Sin embargo, los jueces han visto el gran esfuerzo que ha hecho Jokin y se lo han reconocido. “Estamos muy orgullosos de ti y de cómo te has repuesto”, ha señalado Jordi durante la última valoración. Enfrentarse a un cocinado en una prueba de expulsión es duro, pero cocinar tres recetas en una misma prueba, todavía lo es mucho más.

“Yo te tengo que decir que el primero y el tercero, enhorabuena, porque están de chapó”, ha señalado Dabiz. Ante estas palabras, Jokin se ha emocionado, quizá también porque veía que su salida del programa podía producirse pronto. “Cocinar con Dabiz Muñoz es un gran orgullo para mí”, ha replicado entre lágrimas. “Crack eres tú. Has cocinado bien, has tenido buena actitud, se te ve que eres un tío que cocina bien… No te lleves ese disgusto, porque pase lo que pase, eres lo más”, ha recalcado el chef.

Finalmente Jokin ha sido el aspirante que se ha despedido de las cocinas de MasterChef esta semana. “Nos da mucha pena, Jokin, porque lo has luchado como un campeón, como un titán, como te ha repetido Dabiz varias veces”, ha dicho Pepe. “Es un orgullo trabajar para hacer los platos de Dabiz Muñoz e irme con un plato así… he hecho un buen trabajo y estoy satisfecho”, ha añadido el vasco. “Has superado retos muy complicados, nos has demostrado que tienes mano para la cocina y madera de campeón y que tienes un futuro por delante que solo le vas a poner metas tú”, ha concluido Pepe.

“Si yo te puedo ayudar, serás un gran cocinero. Te espero en la que quieras de mis casas y yo mismo me voy a ocupar de que tú brilles en la cocina y que en tu casa estén contentos”, ha señalado Jordi ante un Jokin muy emocionado. De esta manera, Jokin cuelga el delantal de MasterChef y regresa a casa para reencontrarse con los suyos y con Eva.