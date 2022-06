MasterChef | David: "Veo que mi padre se me va y no puedo rendirme nunca"

“Veo que mi padre se me va y no puedo rendirme nunca, aunque vengan adversidades. Tengo que correr para que vea algo de mí que hasta ahora no ha visto”, decía David, aspirante de MasterChef, emocionado entre lágrimas tras leer la preciosa carta de admiración que le dejó su padre en el primer reto de la noche.

“No sé si voy a poder”, comentaba David con un nudo en la garganta nada más abrir el sobre. Una carta enviada en el programa 10 de MasterChef que decía lo siguiente: “Hola David, para mí significas mucho y me siento muy orgulloso de ti. Desde niño has sido muy generoso con todo el mundo, alegre y cariño. En esto Leo me recuerda mucho a ti. Me acuerdo cuando la abuela nos hacía los callos malagueños que tanto me gustaban y le dabas aquellos besos que le dabas en la barbilla. Te has ido forjando a ti mismo, has pasado momentos muy duros, muchos de ellos en soledad y otros que hemos vivido juntos. Ha sido tu aprendizaje para levantarte cada vez más fuerte y quiero decirte que no nos tienes que demostrar nada. Te queremos tal y como eres, fuerte pero sensible. Un guerrero que nunca abandona. Te quiero mucho, sigue así”.

David emocionado le daba las gracias a su padre sin saber que más tarde le vería aparecer en las cocinas de MasterChef. “Mi padre está sufriendo un cáncer de páncreas que no tiene solución. La fuerza con la que está afrontando él esta enfermedad me está enseñando mucho porque es un auténtico guerrero”, se sinceraba David.