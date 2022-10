La expulsión de Patricia Conde en el último programa de MasterChef Celebrity 7 nos dejó a todos descolocados. La presentadora era una de las favoritas para ganar esta edición. Sin embargo, la semana pasada tuvo que vestir el delantal negro y falló en la prueba de expulsión. Tendrá otra oportunidad en la repesca, aunque tiene competencia. Ya avisó Ruth Lorenzo antes de abandonar las cocinas de que iba a prepararse para el gran día. Habrá que esperar para descubrir quién vuelve, de momento, quedan once aspirantes en las cocinas dispuestos a darlo todo: Pepe Barroso Jr, Nico Abad, Norma Duval, Fernando Andina, María Zurita, Isabelle Junot, Lorena Castell, Daniela Santiago, Manu Baqueiro, María Escoté y Xavier Deltell.

Sabemos que en MasterChef Celebrity todo puede pasar, pero hay quien apunta maneras y el público los ha bautizado como los grandes favoritos de la edición. ¿Quiénes tienen más opciones de ganar?

El "No" de María Zurita a Xavier Deltell

Pocos aspirantes consiguen concentrarse tanto como ella en cada prueba. María Zurita tiene claro su objetivo, que no es otro que ganar el programa, y viendo su trayectoria, tiene muchas posibilidades de conseguirlo. Sus compañeros acuden a ella para pedirle consejos , porque saben que solo ella puede ayudarles con ciertas elaboraciones. Los jueces, Pepe, Samantha y Jordi, conocen su potencial . Ni siquiera su compañero y pretendiente Xavier Deltell es capaz de distraerla, aunque a veces sí consigue acabar con su paciencia.

Isabelle Junot ha llegado con los deberes hechos a MasterChef Celebrity y eso se nota. ¿Seguirá los pasos de su prima, Tamara Falcó ? La marquesa de Griñón triunfó en su edición y probablemente sea ella quien esté aconsejando a Isabelle durante su paso por el programa. Prueba de sus habilidades culinarias es la tarta de limón que, junto a su compañero Pepe Barroso Jr, sorprendió a los jueces. Además, fue la mejor líder en la prueba por equipos y recibió los halagos del exigente Jordi Cruz. "Has sido una capitana con ideas claras, voz de mando y comprensiva", reconocieron los jueces.

Lorena Castell es la concursante todoterreno, se atreve con todo, es perfeccionista y tiene mucho caracter, aunque esto le lleve a discusiones, sobre todo con su compañera y amiga Norma Duval . A la polifacética presentadora le sobran las ganas y la motivación, no hay prueba que la amedrente. La vedette tan pronto te hace una buena performances de "SloMo" como te prepara una tarta de fondant. Su guiso criollo con toques africanos ha sido uno de sus grandes platos.

Fernando Andina

Quizás no tiene los conocimientos de María Zurita ni la mano en la cocina de Isabelle Junot, pero Fernando Andina se está tomando muy en serio su paso por MasterChef Celebrity. Su buen amigo, Manu Baqueiro, quizás no sea su pareja ideal, tal y como pudimos comprobar en el desastre del último programa. No fue su mejor día. El actor estuvo a punto de abandonar, aunque finalmente los jueces decidieron que fuera Patricia Conde la expulsada. Después de estar en la cuerda floja, ¿sabrá aprovechar mejor esta oportunidad?

02.55 min ¿A Fernando Andina le gusta Patricia Conde de verdad?

La disciplina de María Escoté, la mano de Daniela Santiago, la constancia de Nico Abad, la experiencia y la calma de Norma Duval, el ímpetu de Manu Baqueiro o el espíritu de Xavier Deltell... Cada aspirante juega sus cartas y quién sabe quiénes llegarán a la gran final de MasterChef Celebrity 7. Recuerda que puedes ver todos los programas de la edición en RTVE Play.