La venganza de Manu Baqueiro a Isabelle Junot Los delantales negros llegan con buena energía al plató de MasterChef Celebrity para afrontar la prueba de expulsión. ¡A ver cuánto les dura! Manu Baquiero, por haber sido el mejor en la prueba anterior, tiene dos ventajas: la primera, salvar a uno de sus compañeros de delantal negro, pero a cambio tendrá que mandar a uno de su equipo a cocinar y luchar por su plaza en el programa. Manu salva a María Zurita y baja de la galería a Isabelle Junot. Para acompañar a los aspirantes en esta prueba entra en plató la comunicadora Mariló Montero.

Manu Baqueiro, el mejor de la prueba de exteriores Los aspirantes también han tenido que venderse para convencer a la gente de que eligiera su menú. ¡Es la hora de las valoraciones! "Lo he pasado de pena", asegura Norma Duval, que también admite que el equipo rojo ha sabido valerse por sí mismo en esta prueba de exteriores. "No has conseguido hacerte con ningún equipo, no has superado la prueba. Vas a eliminación", explica Pepe Rordríguez. María Zurita no puede contener las lágrimas, a pesar de haberse sentido indispuesta, se siente culpable. "No me gusta dejar a la gente colgada", reconoce. ¡Manu Baqueiro lo consigue! Así ha sido su primer beso en MasterChef Celebrity El ganador de la prueba es... ¡el equipo rojo! "No habéis parado de currar", confiesa Pepe Rodríguez, que se deshace en halagos, sobre todo dirigidos a Manu Baqueiro, el mejor del reto. Los 4000 euros son para él, que van destinados para la ONG Hambre Cero.

María Zurita, a punto de desmayarse La prueba de exterior está siendo una auténtica locura. Lluís, ganador de Maestros de la Costura, que de casualidad paseaba por Madrid Río, se mete en cocina y se pone el delantar para echar una mano a su amiga María Escoté. Un reencuentro de lo más emotivo, si no fuera por el mal rato que ha pasado María Zurita. La aspirante casi se desmaya y tiene que salir para sentarse y descansar. "He empezado a ver doble, me temblaban las piernas, todo. Nadie me oía, creo que no tenía ni voz", asegura Zurita. Afortunadamente, solo ha sido un susto y vuelve rápidamente a la cocina para ponerse manos a la obra.

La triple capitanía de Norma Duval en MasterChef, ¿un desastre anunciado? Como era de esperar, Norma Duval no da abasto entre los tres equipos. La triple capitanía le queda grande a cualquiera. El cocinado empieza siendo un caos. Todos quieren la ayuda de la capitana, pero no puede estar en tres sitios a la vez. Los aspirantes, desesperados, buscan la atención de Norma Duval. "No nos han dado las instrucciones correctas", explica Manu Baqueiro a Pepe Rodríguez cuando les pregunta por el desastre del cocinado. "Estamos abandonados de la mano de Dios", insiste Lorena Castell. La vedette está desbordada. El equipo rojo, formado por Pepe Barroso Jr., Manu Baqueiro e Isabelle Junot, parece el más centrado de todos, a pesar de la ausencia de la capitana, que va deambulando de un lado para otro. A pesar de las circunsatancias, a Norma Duval no se la ve demasiado agobiada. A su ritmo, va echando una mano a cada equipo. "No tiene ni un pelo despeinado, está intacta", le reprocha Isabelle Junot. La mala memoria de la capitana le está jugando una mala pasada. Visto lo visto, Lorena Castell toma las riendas de su propio equipo.

Nico Abad y Daniela Santiago no se tragan La prueba de exteriores tendrá lugar en Madrid Río. Esta vez los aspirantes estarán divididos en tres equipos. En el rojo, Pepe cocinará con Isabelle Junot y Manu Baqueiro. Daniela Santiago junto a Lorena Castell y Xavier Deltell, en el blanco. Por último, el azul con María Escoté, cocinará con María Zurita y Nico Abad, que parece que no se lleva muy bien con Daniela. No quería formar parte de su equipo y así se lo hace saber. "No conectamos", confiesa ella. Norma Duval, que continúa con su delantal negro, será capitana de los tres equipos. ¡Qué locura! Vero, duelista de MasterChef 10, visita a los aspirantes. Manu Baqueiro se declara, de nuevo en este programa, a la exaspirante. ¡No se corta ni un pelo!

Xavier Deltell casi ahoga a Eduardo Navarrete: "¡Agua, agua!" María Escoté es una de las primeras en presetar su plato y una de las grandes triunfadoras del primer reto. "Los sabores están clavados", reconoce Samantha. Lorena Castell se tiene que conformar con el aprobado. Pepe Barroso Jr. sorprende también a los jueces con sus elaboraciones, igual que Daniela Santiago, que no descarta abrir próximamente un restaurante. "Puedes estar orgullosa", le dice Jordi Cruz. El plato de Xavier Deltell, demasiado picante, casi hace llorar a Eduardo Navarrete. "¡Agua, agua!", grita el diseñador. En cualquier caso, el cómico se lleva los halagos de los jueces. ¡Menudo nivel! 02.51 min Deltell se pasa con un plato... muy picante Manu Baqueiro falla en el emplatado. Isabelle Junot, que había triunfado la semana pasada en la prueba de expulsión, suspende este reto. Su plato es un "mojón", aseguran los jueces decepcionados. María Zurita le dedica su postre a su hijo Carlos y aprueba con notable. Norma Duval ni siquiera ha terminado sus elaboraciones. El último, Nico Abad, no consigue el aprobado. En esta prueba ha habido bastante nivel, aunque no todos han llegado al mínimo. Ellos son Isabelle Junot, Nico Abad y Norma Duval. Y el mejor ha sido... ¡Pepe Barroso Jr.! En segudo lugar, Daniela Santiago, y en el tercero, María Escoté.

Norma Duval casi tira la toalla Para este reto contarán con la receta. Eduardo Navarrete lo admite: el reparto ha sido acorde a sus amistades, lo que se llama "amiguismo". Uno de los platos más difíciles se lo ha quedado Manu Baqueiro. "A más dificultad, más me pone", asegura el actor. La palma se la lleva Nico Abad, un postre de cerezas con espuma caliente de vainilla, ¿conseguirá superar el reto el presentador? María Zurita sigue la receta al pie de la letra, pero su plato es también uno de los más complicados. No está siendo el mejor día para Norma Duval, que lleva toda la puerta un poco perdida. "No va a presentar nada", augura Jordi Cruz.