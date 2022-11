Tres veces se ha casado Norma Duval, la exaspirante de MasterChef Celebrity, y esta última nos ha pillado por sorpresa. La vedette ha dado el 'sí, quiero' a Matthias Kühn, el empresario alemán que conquistó su corazón hace más de una década. Se conocieron en 2010 gracias a un reportaje de ¡HOLA! con un escenario idílico, la isla Tagomago, y en la misma revista anunciaron su compromiso cuatro años después. La boda tendría lugar en la misma isla en 2015 y tras el enlace Norma Duval pasaría a ser Norma Kühn. Sin embargo, ese día nunca llegó. La pareja rompió antes su relación, marcada por sus idas y venidas. Volvieron juntos, pero en marzo de este mismo año rompieron de nuevo.

Cuando todos nos preguntábamos en qué punto estaba su relación, Norma Duval y Matthias Kühn nos sorprenden con una boda secreta. La pareja ha decidido dar la exclusiva una vez más a la revista ¡HOLA!, que desvela detalle a detalle cómo ha sido el enlace: una ceremonia civil y muy íntima que ha tenido lugar en Gstaad, Suiza, donde tienen una casa.

Portada de la revista ¡HOLA!, 23 de noviembre de 2022 ¡HOLA!

Parece que Norma Duval y Matthias Kühn se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y han decidido dar el gran paso. La vedette lució un look de lo más sofisticado y elegante, se trata de un vestido de alta costura de Carla Ruiz en color blanco, con escote barco, manga larga y corte midi. Además, para hacer frente a las bajas temperaturas, Norma optó por rematar el conjunto con una chaqueta de visón rasado.

En la ceremonia no estuvieron presentes sus hijos, quienes no pudieron acudir por problemas de agenda. Solo asistieron sus dos testigos: la magistrada Concha Azuara, por parte de Norma, y el abogado y mano derecha de Matthias, Jorge Sainz de Baranda. La pareja, que confiesa haber firmado un contrato prematrimonial, planea celebrar en enlace más adelante y hacerlo a lo grande. Ahora van a disfrutar de la luna de miel, un viaje a Asia. Después, Norma Duval y Matthias Kühn fijarán su residencia en Suiza. "Estoy ilusionada, feliz, relajada, tranquila, con una gran estabilidad...empieza una etapa distinta para mí, he estado muchos años dedicada a mis hijos, a mis sobrinas, a mi madre...Ahora me voy a dedicar a mi marido y a mí", confiesa la vedette ilusionada.