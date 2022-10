"Vaya espectáculo de mujer", dice el presentador Pedro Rollán nada más comenzar el documental que 'Lazos de sangre' dedica a ensalzar la figura de Norma Duval, Tiene 66 años y ha vivido muchas vidas, como artista y como mujer: llegó a lo más alto en su profesión y en su vida privada trabajó duro para ser independiente y para defender, como una leona, a los suyos. Fue una mujer empoderada cuando todavía no se utilizaba esta palabra y tuvo un cuerpo envidiable desde niña, cuando todavía era Purificación Martín Aguilera, hija de una enfermera y un militar. Nació en Barcelona, pero creció en Madrid, y allí logró su primer título: Miss Madrid 1973. Luego compitió por Miss España, pero la corona se la llevó Amparo Muñoz.

Tenía 17 años y Valerio Lazarov se fijó en ella y le propuso formar parte de su compañía de actores. Sus primeros pasos en el espectáculo empezaron Televisión Española, en el programa ¡Señoras y señores! "Yo empecé a comerme el mundo bocadito a bocadito", dice. Pero su nombre real, Purificación, no era muy artístico y Fernando Butragueño, su primer representante, la bautizó como Norma Duval juntando el nombre real de Marilyn Monroe, que era Norma Jean, y Duval, el apellido de Armando Duval, el protagonista de La dama de las camelias. Su madre fue su gran apoyo y la mujer que le dio la mano para entrar en el mundo del espectáculo. "Era obsesiva y me ponía faja desde niña". Ella le empuja a presentarse a concursos de belleza. "Había que ir, porque buena era mi madre", dice.

Tenía un físico despampanante y supo sacarle partido, sobre todo en la época del destape. En el cine no hizo carrera y se hizo un hueco en la televisión y la publicidad. Es una mujer de ideales y, convencida, no dudó en apoyar al Partido Popular asistiendo a mítines de José María Aznar, lo que hizo que muchos la llamaran la 'musa de la derecha'. Ella no evita hablar de este tema, pero sí deja claro que le llegó a pasar factura a nivel profesional.

Su 'choque' con José Luis Moreno

Antes de ir a París trabajó en el teatro Calderón y allí volvió. Pero la sombra de José Luis Moreno se cruzó en su camino. "En el año 2000 estreno ‘La mujer del año’ en el Calderón, que costaba un dineral. Y el teatro me lo cerraron, que fue un desastre», cuenta. Según explica a La 1, Moreno había tenido el teatro años antes «y tenía que hacer una serie de reformas que el ayuntamiento le había notificado y no las realizó. El ayuntamiento me cerró el teatro. Yo era ajena a todo lo que ocurría. Me lo precintaron dos días antes del estreno. Perdí muchísimo dinero. Y lo que dejé de ganar", contaba en RTVE.