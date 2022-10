Norma Duval ha conquistado los corazones de medio país solo con sus largas piernas, sus ojos cristalinos y esa forma de moverse bajando las escaleras y sobre el escenario. La vedette por antonomasia es la protagonista esta semana en Lazos de sangre y en una entrevista muy íntima y personal hace un repaso a los momentos más icónicos de su carrera y de su vida personal, hablando con naturalidad de su trabajo y de su familia, tanto de sus padres y hermanos como de sus maridos e hijos.

Formó una familia con un jugador de baloncesto

El primer marido de Norma fue Marc Ostarcevic. Se conocieron en París, concretamente en el popuiar club Privilege. Ella era la vedette estrella del Folies Bergère y él, un famoso jugador de baloncesto croata que había jugado en Francia sus últimos años. A unas miradas y un cruce de frases rápido les siguió una copa en un bar, y entonces Norma supo que se casaría con él: "Es muy simpático, buena gente, un tipo sano con un buen físico... Voy a tener un hijo estupendo con él", le decía a sus amigas. Y Norma tenía razón, aunque no fue solo un hijo, sino tres: Marc Iván, nacido en 1984; Yelko, nacido en 1986; y Christian, nacido en 1994.

Norma Duval con sus hijos Yelko, Marco y Christian Ostarcevic ©GTRESONLINE

Por cumplir su sueño de ser madre dejó el Folies Bergère. Siempre lo tuvo claro: quería triunfar, pero no pensaba renunciar a la maternidad. Lo deja claro en el documental, cuando sus hijos y sobrinas, las hijas de su hermana Carla, le preguntan qué pensaría aquella Norma más joven de su decisión de dejar el Folies Bergère. Ella que ha vivido el éxito de los aplausos, las luces y la caída del telón sabe que no hay nada como la maternidad: "Cuando dejé el Folies Bergère me tuvieron que sustituir tres personas; no una sola, fueron tres. Y la que más destacaba dijo: ¡Yo es que nunca jamás hubiera dejado el Follies Bergère para ser madre!. Y yo contesté: ¡No sabe lo que se pierde!, porque fíjate todo lo que ha pasado aquí".

Norma Duval con su marido Marc Ostarcevic durante un acto público ©RADIALPRESS

Sus hijos son lo más importante de su vida y siempre estará agradecida por ello a Marc, con quien contrajo matrimonio el 10 de febrero de 1992, aunque empozaron a salir en 1983. Cuando él dejó el deporte se convirtió en su agente. "Yo con Marco he tenido años buenísimos, con unos hijos estupendos, y hemos trabajado juntos y hemos disfrutado también mucho porque hemos viajado por todas partes… han sido años estupendos", dice la vedette. Años estupendos que también acaban como ella misma se encarga de recordar. "Tienen un comienzo y un final, y aquello terminó". Norma nunca ha dado detalles de aquella separación, y son otros los que hablan. "Ella estaba un poquito harta de ver cómo era el comportamiento de él para con sus hijos", se escucha en el documental. Se divorciaron en 2001 se separaron y ahora queda entre ellos "una relación cordial", porque siempre será el padre de sus hijos, y eso ella lo respeta y lo antepone a todo.