El documental de Lazos de sangre recuerda uno de los episodios más polémicos de Norma Duval, la pelea en directo que tuvo con Jimmy Giménez-Arnau en los estudios de Onda Cero, en Madrid. Fue en el programa Protagonistas, en 1993. Hacía un año que se había casado con Marc Ostarcevic, aunque su relación había comenzado en 1983. El tertuliano hablaba de la pareja de forma despectiva y llegó un momento en el que ella estalla, provocando un incidente que, como dicen en el documental, "forma ya parte de la historia de la radio española". Así sucedieron los hechos.

- Luis del Olmo: Sé que estás muy enfadada, serénate. Hace un momento. Hace un momento se levantó Norma intentado abofetear a Jimmy Giménez-Arnau...

- Norma Duval: Este se ha hinchado a decir cosas de mí que son mentiras, que son hirientes. Diciendo que mi marido es un deportista viejo, que el baloncesto es un deporte de cárcel y que yo estoy gorda... ¡Te he dicho que te voy a partir la cara hoy antes de irme!

- Jimmy Giménez-Arnau. Si ya lo sé, si por eso eres la imagen del Partido Popular. Te han elegido la mejor persona.

Y en ese momento, Norma Duval, que no pude más, lanza uno de sus zapatos de salón con tacón al tertuliano, ante la mirada atónita del resto de invitados, entre ellos José Luis Coll.

- Jimmy Giménez-Arnau: ¡Tú te crees que esto es la imagen del nuevo Partido Popular! ¡Una persona culta y educada!

- Norma Duval: Yo soy una persona libre y además si defiendo a un partido político ese no es tu problema.

Norma Duval, la leona

Desde entonces, este incidente se conoce como 'El zapatazo'. "Yo soy muy defensora, soy como una leona. Aunque no me gusta mucho hablar de ese tema", dice ella zanjando el asunto para no entrar en detalles. "Eso dio para escribir ríos de tinta. Pero yo creo que le dolió las cosas que Jimmy dijo. Y también te digo que Jimmy no intentaba hacerla daño, quería llamar la atención. Era un provocador nato", señala la periodista Rosa Villacastín. "Tiene un gran carácter, pero luego tiene un fondo bárbaro", dice el periodista Carlos Pérez Gimeno.

Norma Duval, rival de Ana Obregón en los posados veraniegos Gtres

Norma Duval ha mantenido siempre una excelente relación con la prensa social. Su posado veraniego en Mallorca, con toda la familia, hacía competencia al de Ana Obregón. Eran la viva imagen de la felicidad: ricos, famosos, guapos y .... todos vestidos de blanco. La actriz siempre ha dado información a la prensa y con algunos periodistas ha mantenido una amistad especial. "Ella nunca ha dado un escándalo", añade el presentador Pedro Rollán. Por eso quiso defender a los suyos cuando se sintió atacada, con uñas y dientes, como esa leona que dice ser. Porque Norma Duval es, además, la 'mamma' de la familia, como lo fue su madre y como antes lo fue su abuela. Tiene 66 años y ha vivido muchas vidas, como actriz y como mujer. Ahora, con 'Lazos de sangre', revive su pasado como pasando las hojas de un álbum de recuerdos. Y se siente satisfecha. "Cuando echas la vista atrás y ves que el público te quiere, ves que de algo ha servido todo el camino recorrido, ves que ha valido la pena".