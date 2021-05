El último año ha sido muy difícil para la familia de Norma Duval, extremadamente preocupada por el delicado estado de salud de su madre, Purificación Aguilera. Más de un año de intensos cuidados ha precedido la triste noticia. Tras una década luchando contra el Alzheimer, Purificación ha fallecido a los 87 años de edad.

Una noticia que ha dado en primicia La hora de La 1, el programa en el que Norma es colaboradora y del que hoy ha tenido que ausentarse para acompañar a su familia en estos duros momentos. Desde el plató, se ha querido recordar la dedicación y la enorme presencia que su madre tenía en todas las conversaciones con Norma. Lo dice Carmen Duerto: "Estaba recordando una conversación con ella, todos le preguntábamos por qué no se casaba ya con Matías, si está tan comprometida, y ella decía: lo primero es mi madre. Yo estoy entregada a mi madre y si me caso voy a tener que estar a dos cosas. Mientras esté mi madre, la prioridad es ella".

Una década de enfermedad, amor y cuidados

A Purificación Aguilera le diagnosticaron la enfermedad en 2009. "Yo no había tenido a nadie en la familia y aunque ella ya estaba afectada, no sabíamos que padecía Alzheimer. Una serie de cosas nos levantó la sospecha, acudí con mi hija al hospital y nos lo dijeron enseguida. No es fácil de detectar la enfermedad, no creemos que sea eso pero… El carácter les cambia, se ponen agresivos, les aparecen manías y obsesiones. Si ocurre esto, hay que acudir al especialista. A mi madre le dio por el dinero: que todo el mundo le roba, que se lo han quitado, que lo tenía aquí y ya no está…", contaba años más tarde Norma Duval en una entrevista con La Vanguardia.

Norma Duval junto a su madre, Purificación Aguilar

La vedette estaba dedicada al cuidado de su madre, y ejerció en varias ocasiones como embajadora del Día del Cuidador, que se celebra el día 5 de noviembre para celebrar a las personas que se dedican a la atención de otros en situación de dependencia. Frente al photocall del que conservamos una de sus fotos más tiernas con su madre, se emocionaba dando el discurso: "Mi madre es una persona muy importante para mí. Mirad lo guapa que está. Hay muchisimas cosas que hago con mi madre a pesar de la enfermedad, que ella se ria. Paseamos mucho, me la llevo fuera", contaba, al borde de las lágrimas y constatando el fuerte vínculo que los unía.

Desde allí mandaba su ánimo a otros cuidadores y llamaba al cariño y la resiliencia. "Tanto puede sufrir la persona enferma como la persona que cuida. Quiero dar un mensaje de aliento para que no se desanimen porque hay momentos muy duros".