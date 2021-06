Solo ha pasado un mes desde que Norma Duval se despidió de su madre: "Es un palo, porque estaba ya malita, pero... ella se fue tranquila, no se ha enterado", dijo entonces como consuelo. Purificación Aguilera murió el 24 de mayo a los 90 años de edad a causa del alzhéimer que padecía desde 2009. De hecho, la última década ha sido de lo más dura para Norma Duval, ya que además de la enfermedad de su madre ha tenido que hacer frente también a la pérdida de su hermana pequeña, Carla, que murió en 2010 con tan solo 45 años. Pero no está sola y Norma Duval cuenta con el cariño, el apoyo y el abrazo de los cuatro hombres de su vida: sus hijos (Marco, Yelko y Cristian) y su actual pareja, el empresario alemán Matthias Kühn. De este último ha dicho que es uno de los pilares de su vida y su gran apoyo para superar el duelo de su madre.

Poco después de la muerte de su madre, Norma Duval quiso regresar tan pronto como pudo al trabajo. La presentadora quiere retomar cuanto antes la máxima normalidad en su vida y está pasado por su proceso de dolor interno como puede. Sabe que tiene que superar el duelo de su madre para poder avanzar, pero es difícil siempre despedirse de un familiar, y más si es uno de los progenitores. En el caso de Norma ya sabía que esto llegaría algún día porque llevaba ya más de 10 años cuidando de su madre con alzhéimer, pero ha sido un duro varapalo en su vida.

Ahora, Norma Duval ha vuelto al trabajo por completo y hasta está colaborando en varios programas de televisión al mismo tiempo, entre ellos La hora de La 1, de RTVE, en el que se ha reencontrado con amigos y comenta la crónica social, hablando sobre todo de los artistas que conoce, como Bárbara Rey, quien se recupera de sus "días terribles" en el hospital tras haber pasado la COVID-19: "Supongo que estará bien", declara.

Además de su trabajo, Norma ha hablado de cómo piensa pasar este verano y de esa persona que le tiene ocupado el corazón y que es su gran apoyo en estos duros momentos: Matthias Kühn. Todavía es muy reciente la pérdida de su madre y Norma espera poder pasar los próximos meses del verano arropada por su familia: "Voy a estar como siempre, con mi familia y ya está. Y tirando hacia adelante", asegura con la voz medio quebrada mientras se le escapan unas lágrimas de emoción.

No es para menos, ya que Norma estaba estrechamente unida a su madre y "todavía es muy reciente", como ella misma dice. Con la emoción a flor de piel, Norma asegura haber hecho todo lo que ha podido en vida para ayudarla: "Lo he hecho con todo mi amor y ahora lo que me queda es una paz muy grande y recordarla con todo el cariño", dice Norma Duval. Purificación sigue muy presente en sus pensamientos cada día: "Lo que más recuerdo de mi madre es la fuerza que tenía: era impresionante. También todo lo que me ayudó en vida e hizo por mí. Me queda el recuerdo de una madre maravillosa", asegura.

Norma Duval se retirará a descansar los próximos meses tras el duro año que ha pasado cuidando a su madre con la enfermedad: "Voy a desconectar porque necesito descansar. Ha sido un año muy duro y estoy muy cansada", dice. Además, la presentadora ha confesado que su mayor pilar y apoyo en la vida en esos momentos es su pareja, que le ha robado por completo el corazón y en quien se refugia: "Matthias siempre conmigo y yo con él. Estamos muy unidos", zanja.

