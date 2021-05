Bárbara Rey ya está en su casa de Marbella tras atravesar algunas de las semanas más difíciles de su vida. La vedette ha recibido por fin el alta de su segundo ingreso como consecuencia del coronavirus, algo que sucedía tan sólo 15 dias después de recibir el alta y preocupaba profundamente a sus hijos. Tras ser hospitalizada para tratarse la enfermedad, tuvo que volver a ingresar en la clínica Quirón de Marbella por causa de las secuelas de la COVID-19.

Sin embargo, la artista comienza a ver la luz al final del túnel: ya está en su casa, guardando reposo y recuperándose del fuerte impacto físico que han dejado estas semanas de lucha contra el virus y sus consecuencias. La recomendación médica es que no haga mucho esfuerzo y lleve una vida tranquila hasta que sus funciones vuelvan a ser las de antes.

Su hija, Sofía Cristo, es quien estuvo junto a ella en el hospital e informó del delicado estado de salud en el que se encontraba su madre. "Tiene muchas secuelas", decía, aunque afirmaba que los médicos han tenido el caso controlado en todo momento. "Le ha salido una dermatitis por todo el cuerpo y el cansancio que trae consigo el coronavirus. Cuando le dieron el alta, a los pocos días le subió la fiebre y eso es consecuencia de la neumonía. Está muy bajita de humor", finalizaba el parte de Sofía.

El testimonio de la propia Bárbara Rey tras su primer ingreso también era devastador: "Me faltan las fuerzas hasta para hablar", decía, y añadía que llevaba tras de sí "unos días terribles".

"Voy despacio, pero algo mejor"

Rosa Villacastín revelaba en primicia en La hora de La 1 que, pese a su primer ingreso, la situación no era grave. Sin embargo, Bárbara Rey, a sus 71 años, tuvo que acudir corriendo a su centro médico habitual tras experimentar los primeros síntomas. Se aisló hospitalariamente en el momento en el que le dieron el resultado positivo, y aunque ha sido un golpe duro para su moral ha tenido la suerte de encontrarse cómoda, bien acompañada y en una habitación con vistas al mar. La opinión pública estaba muy preocupada tras su segundo ingreso, enviándole buenas energías para recuperarse de una enfermedad que la ex vedette no tiene ni idea de cómo ha podido haber contraído: durante casi toda la pandemia ha estado tranquila y sola en su casa de Totana, en Murcia, totalmente aislada y sin recibir visitas.

Su hija Sofía, que también pasó la COVID-19, ha estado siempre a su lado apoyándola en el complicado proceso de recuperación. Y es que es un reto que ella conoce en primera persona: "Te deja muy casado y poco a poco te vas recuperando. Aparte que la neumonía afecta bastante, hasta que empiezas a recuperarte tarda unos meses", decía Sofía, que no ha padecido secuelas desde su infección y se encuentra bien, llena de optimismo para ella y para su madre, que lo necesita más que nunca.

