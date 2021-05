El domingo 9 de mayo, por la tarde, Bárbara Rey tuvo que ir de nuevo al Hospital Quirón de Marbella. Se encontraba mal y tenía varias décimas de fiebre. Su hija, Sofía Cristo, fue quien la llevó a Urgencias y allí la dejó una vez que un equipo médico la examinó y determinó que, por precausción, tenían que ingresarla. Un duro golpe para toda la familia. La noticia ha sido una nube negra que ha ensombrecido la felicidad que había entre Sofía y Bárbara, que habían celebrado juntas el Día de la Madre. Ese primer domingo de mayo Sofía publicó una foto en Instagram en la que se ve a la madre y a la hija juntas en la playa, y a su lado este texto: "¡Que nunca nada ni nadie nos separe! FELIZ DÍA DE LA MADRE, ¡Te quiero!". Palabras que ahora resuenan con tristeza ya que la enfermedad vuelve a separarlas.

Desde el primer momento, aunque con cautela, se descartó que se tratara de COVID-19, pues la actriz ya lo pasó. Fue en el mes de abril y estuvo ingresada en el mismo centro médico durante más de 15 días. Recibió el alta el 25 de abril y ahora, dos semanas después de abandonar el centro en silla de ruedas, la actriz ha tenido que volver al hospital. Dicen que permanece en estado de observación y que está a la espera de que los doctores puedan obtener un diagnóstico para saber si se enfrentan a alguna de las secuelas que provoca la Coronavirus "Estoy muy fatigada, con la fiebre muy alta, me están haciendo todo tipo de pruebas porque no saben lo que tengo". Estas son sus palabras desde el hospital, que vemos recogidas en informalia.

01.16 min El estado de salud de Bárbara Rey: "Voy mejor"

Cuando a Bárbara, que tiene 71 años, la ingresaron la primera vez dijo que no sabía cómo había cogido el virus, pues había pasado casi toda la pandemia en su casa de Totana, en Murcia, completamente sola y aislada, como contó su hija Sofía Cristo en una entrevista. De hecho pudimos verla en sus redes sociales haciendo vídeos sobre la evolución de su estado de salud y comentando cómo era su día a día durante el confinamiento. Le encanta cocinar, y la que más disfruta de sus platos es su hija.

A su lado siempre está Sofía, que también ha tenido COVID-19, y estaba preparada para lo que le esperaba a su madre. "Te deja muy casado y poco a poco te vas recuperando. Aparte que la neumonía afecta bastante, hasta que empiezas a recuperarte tarda unos meses. Ella está bien, animada y ahí va, poco a poco". Sofía lo superó bien y por ahora no tiene secuelas. "Y yo me encuentro muy bien, ya he dado negativo, han sido quince días y ya a tope y bien", decía. Son muchos los famosos que se han contagiado de COVID-19 pero por suerte la mayoría de ellos se están recuperando bien, desde Pilar Rubio y Sergio Ramos a María Castro y Zinedine Zidane.