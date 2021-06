El pasado lunes 14 de junio, Concha Velasco tuvo que ser intervenida de urgencia por una operación de hernia. Después de dos días ingresada en el hospital de San Chinarro en Madrid, la actriz ha recibido el alta y su hijo Manuel, emocionado, se lo ha confirmado a esdiario: "Alta repentina! Nos vamos a casa. ¡Misión cumplida!".

Antes de la operación, la propia Concha Velasco adelantaba en La Razón que iba a ser intervenida en el hospital: “Me encuentro muy bien, y sólo tengo ganas de que pase la operación para poder comer”. Sufría dolores y molestias varias que le dificultaban actuar y fue ella misma quien decidió operarse: “Estaré más o menos un mes de baja”.

Mientras se recupera, ya ha tenido que cancelar su obra La habitación de María prevista para el próximo 19 de junio. A pesar de que la operación haya ido bien y ya esté en casa, la actuación sigue cancelada y el Instituto Municipal de Cultura ha asegurado que se pospondrá hasta el mes octubre.

La polémica de su hijo Manuel

Su hijo Manuel, ha sido el único en pronunciarse públicamente sobre el tema y ha tranquilizado a los seguidores de concha quitándole hierro al asunto: “Es una hernia y ya está”, declaraba a 20 minutos.

Trabajar con su hijo, autor de la obra, siempre es un placer para ella. "Yo trabajo con Manuel desde que tenía 8 años, que le regaló una cámara de cine mi madre. A mí me gustaría que contara conmigo más, lo que pasa es que últimamente como le ofrecen tantas cosas… El funeral ha sido la obra que ha dado más recaudación en los últimos tres años y ya le llaman para hacer cosas sin mamá. A mí me gustaría que escribiera todo para mí y que no trabajara con nadie, pero comprendo que tiene un momento buenísimo porque acaba de cumplir 44 años y ya va siendo hora de que se desprenda un poquito de mamá".

En 2020, cuando cumplió 80 años, dijo que tenía previsto morirse cuando cumpliera los 82. Es una de las grandes de la interpretación, una gran artista y todo lo que hace y dice es genial, hasta sus comentarios ácidos o los de humor negro.