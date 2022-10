En MasterChef Celebrity 7 hemos visto a Norma Duval reír, discutir, disfrutar e incluso llorar. La vedette ha acumulado más conflictos de los que deseaba, pero también hemos visto su lado más divertido. Norma se ha mostrado tal y como es, y eso es de agradecer. Una mujer con una mochila de éxito a sus espaldas, pero transparente, sincera y muy muy divertida. Y una vez más lo hemos vuelto a disfrutar de esa faceta con su graciosa imitación de Jordi Cruz.

Si en el programa anterior vimos a la vedette enseñar a Florentino Fernández a bajar escaleras de la manera más elegante y sensual posible, en la primera prueba de la noche, Norma Duval nos enseñó cómo se desfila plato en mano. Antes de la valoración, la aspirante recorrió las cocinas con todo el glamour del mundo, antes de enfrentarse al veredicto.

En esta ocasión, a Norma no le dio tiempo a completar la receta y su plato estaba incompleto. Por ello, llegó sin expectativas y esperando las duras palabras de los jueces. Y se lo tomó con mucho humor. Para la vedette la valoración era lo de menos y sacó su cara más divertida para imitar a Jordi Cruz. Eso sí, antes de nada le pidió permiso al chef para hacerlo. “Lo primero es ponerme el pelo beattle, pero no tengo”, afirmó Norma. Pepe Rodríguez no podía para de reír. A continuación, la vedette cató el plato e hizo el característico giro de Jordi Cruz cuando algo no le gusta. El resto de aspirantes rompieron a reír y Norma terminó su imitación clavando el gesto de Jordi cuando se estira la americana.