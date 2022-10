Xavier Deltell y María Zurita dan un paso más en su relación. ¡El humorista ha conocido al hijo de María! Desde que entraron a MasterChef Celebrity han saltado las chispas entre ellos: ha habido pedidas de mano (sí, en plural), ruptura, intento de reconciliación… y hasta un plot twist, con Xavier ligando con una amiga de María que es su vecina. En fin, una montaña rusa de emociones que tiene a todos enganchados, incluidos sus propios compañeros, que no quitan ojo de lo que hay entre ellos.

Precisamente Daniela Santiago ha sido la encargada de dar esta noche la exclusiva. "Han estado Xavi y la Zurita todo el fin de semana juntos en su casa de palacio, en la piscina", ha avanzado la actriz, una noticia que no han tardado en corregir los protagonistas de esta historia. No han estado juntos todo el fin de semana, sino solo el sábado. Pero ¿qué han hecho en esta misteriosa 'cita'? En palabras de María Zurita, "jugar a las pistolitas". "He conocido a su hijo, que es maravilloso, encantador, guapísimo", ha contado Xavier Deltell muy contento. Parece que, como dice Eduardo Navarrete, metido en el papel de Cupido, "esto ya va en serio".

Xavier Deltell ha conquistado al hijo de María Zurita

Xavier Deltell y Carlos, el hijo de cuatro años de María Zurita, se han caído muy bien, pese a la timidez inicial del niño. "Mi hijo al principio no le hablaba, y luego al llegar y ver que Xavi cogía la pistola y jugaba con él, ya se animó. Ha vuelto a nadar el niño gracias a él, he de decir, porque llevaba un año sin nadar y ha vuelto a nadar con Xavi", ha explicado María.

Su relación es una de las más comentadas de esta séptima edición de MasterChef Celebrity y Pepe Rodríguez no se ha podido resistir a lanzar una pregunta que le ronda: "¿El niño qué te llamó? Estoy intrigado. ¿Papá o yayo?". Todos se han reído, pero María se ha mostrado tajante: "Papá no le llamó. No estaba nada confuso. El niño lo tiene clarísimo". Eso sí, está claro que entre Xavier y Carlos ha habido una gran complicidad, a juzgar por las palabras de su madre: "No te puedes ni imaginar cómo se ha portado con el niño. Es maravilloso Xavi. Funcione o no funcione lo nuestro, sé que tendré un amigo para toda la vida".

¿Triunfará el amor al final? "Me ha dicho que necesita tiempo. Lo único que no tengo es tiempo, le estoy diciendo", ha bromeado Deltell, aunque lo cierto es que María Zurita no se ha cerrado a nada. "Yo no voy a adelantar nada porque no hay nada que adelantar, pero te has ganado muchos puntos este fin de semana", le ha dicho ella. Cupido de momento ya les ha lanzado una flecha. Su presencia es para Xavier Deltell, además, un buen augurio. "Ha sido un fin de semana bastante provechoso porque ha habido de nuevo acercamiento con María y que de repente llegues aquí y esté Cupido… Esto son señales, señales que vienen hacia mí", ha afirmado el cómico.