La triple capitanía le quedó demasiado grande a Norma Duval, que no consiguió manejar a ninguno de los tres equipos que tenía a su cargo. Todos los aspirantes de MasterChef Celebrity querían llamar su atención para que acudiera en su ayuda, empujones, gritos... Un auténtico desastre que acabó con María Zurita pidiendo auxilio. La aspirante compartía equipo con María Escoté y Nico Abad en el equipo azul. Mientras Norma Duval deambulaba de un lado hacia el otro, Zurita intentaba seguir al pie del cañón, concentrada, dándolo todo, hasta que su cuerpo dijo basta.

La primera en socorrerla fue su compañera de equipo, María Escoté, a las dos horas de cocinado. Ya se veía en su cara su malestar. "Me estoy mareando", le confesaba a la diseñadora, que le aconsejaba parar un momento y beber para recuperar fuerzas. Justo en el peor momento llegaba Lluís, el ganador de la última edición de Maestros de la Costura y gran amigo de Escoté. En la euforia del reencuentro se perdían los intentos de María Zurita por pedir ayuda.

02.54 min María Zurita se marea y abandona el cocinado

Cuando no podía más, la aspirante tuvo que salir de las cocinas para sentarse un momento y descansar fuera del caos que tenían montado entre fogones. "He empezado a ver doble. Me temblaban las pierdas, me temblaba todo. Nadie me oía, yo creo que no tenía ni voz. He estado a punto de desmayarme", aseguraba. Su pretendiente en MasterChef Celebrity Xavier Deltell, al enterarse, fue rápidamente a preguntar por su estado. "¿Dónde se la han llevado?", preguntaba desesperado, pero el resto de sus compañeros, que seguían concentrados en sus elaboracioes, no le hacían caso.

Lluís se tuvo que poner el delantal para sustituir durante unos minutos a María Zurita, que no tardó mucho en volver para ayudar de nuevo a sus compañeros. Afortunadamente, todo quedó en un susto y solo fue una bajada de tensión.