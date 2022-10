María Zurita está causando furor en MasterChef Celebrity 7. Muchos no la conocían antes del programa, y lo poco que se sabía de ella era por su vínculo familiar con la monarquía española y el Rey Felipe VI. Pero las cocinas de MasterChef dan mucho de sí, y poco a poco estamos conociendo a una gran persona que no deja de sorprendernos. Nos ha hablado de su hijo, de su familia e incluso de su relación con el rey emérito Juan Carlos I. De sus romances y amoríos ha preferido reservarse, aunque casi se fragua una relación con Xavier Deltell. Pero tuvo que llegar Eduardo Navarrete ‘reencarnado’ en Cupido para sonsacarle algo de su última relación sentimental.

María Zurita en las cocinas de 'MasterChef' Javier Herráez

El diseñador montó su set up en el plató de MasterChef para recrearse como Cupido en una sección enfocada al amor. Los aspirantes fueron pasando por su consultorio para hablar de cocina, de las nuevas formas de ligar, y por supuesto, de algún que otro cotilleo relacionado con los ‘ex’.

“¿Qué plato le harías a un hombre para conquistarle?”, le preguntó Navarrete a Zurita. Y para sorpresa de todos, ésta contestó: “sopa de cebolla, he conquistado a muchos así”. Un plato caliente que viene genial en estos días de otoño e invierno, y con el que sus compañeros no daban crédito.

Mientras Nico Abad o Isabelle Junot ponían cara de circunstancia, Lorena Castell bromeaba con el tema: “Si se acaba la sopa de cebolla y se queda a dormir, con ese te casas”

Esta es la receta estrella de María Zurita, su receta del amor que hace tiempo que no prepara: “Cuando he tenido algún ‘noviete’ pues siempre le he hecho la sopa de cebolla y les ha encantado. Pero hace mucho que no tengo pareja. Justo antes de nacer Carlos creo, desde hace 4 años”.

María Zurita, madre soltera "Nunca pensé que se podía querer tanto a alguien", fueron las palabras que María Zurita le dedicó el pasado 14 de febrero al amor de su vida, su hijo Carlos. Decidió ser madre a los 42 años, y lo quiso hacer sola por inseminación artificial. Su hijo Carlos, o Carlitos para los íntimos, nació el 29 de abril de 2018. Las últimas semanas de embarazo las recuerda como una auténtica pesadilla ya que tuvo un desprendimiento de placenta y tanto ella como su bebé corrieron peligro. Lo contó con todo lujo de detalles en una de las pruebas exteriores del programa, y ahora lo recuerda todo como una anécdota, mientras se desvive por su hijo. “ Ver esta publicación en Instagram “ Una publicación compartida de María Zurita (@mariazuritaborbon)“ “