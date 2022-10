¡El amor ha llegado a MasterChef Celebrity! O por lo menos así lo ha intentado Cupido, reencarnado en Eduardo Navarrete, que ha llegado al programa en calidad de invitado para repartir besos, aconsejar sobre las nuevas técnicas para ligar, y para animar la edición como bien sabe. Y en esto del amor y de ligar, tenemos a un experto en el programa. O por lo menos así nos lo hace saber Manu Baqueiro, que ha mostrado un gran interés por las mujeres que han pasado por esta séptima edición. Aunque Patricia Conde haya ignorado sus intenciones, él sigue erre que erre con que sus técnicas de seducción son infalibles.

“No tengo ninguna de esas aplicaciones de ligoteo”, asegura el actor. Él se desenvuelve mejor en persona. “A mi me gusta la barra, el movimiento, el canalleo”. Me gusta cuando estoy en el bar y de repente ves a una Norma Duval, te acercas a ella, cervecit, hola Norma, ¿quieres bailar conmigo? Damos un paseíto y cuando te das cuenta, a casa solo como siempre”.

El primer beso de Manu Baqueiro entre fogones Ha tenido que esperar hasta el sexto programa para recibir la dosis de amor que tanto ha buscado. Pero no ha sido ni con Norma Duval, ni con Isabelle Junot ni con Lorena Castell… ¡ha sido con Eduardo Navarrete! "Una noche lo intentó hasta conmigo", desvela el diseñador, que acto seguido le ha plantado un beso a Baqueiro. Su primer pico en el programa, que parece que le ha despertado cierta curiosidad: "La verdad que Eduardo y yo tenemos muy buena amistad y tenemos mucha complicidad. Y vamos a ver que sorpresas nos depara el amor de Cupido".

Los puentes de Madrid Río han sido testigos de las conquistas de Manu Los aspirantes experimentaron un cocinado muy emblemático desde Madrid Río, y concretamente desde el Puente del Rey, que ha visto de todo. Desde las órdenes de Fernando VII, hasta la celebración de la victoria de Mundial de fútbol de la selección española en 2010. Pero según cuenta Manu Baqueiro, el Puente del Rey también ha sido testigo de sus conquistas: “Yo quiero decir una cosa, porque estoy muy contento de haber llegado a este programa porque este es mi barrio. Este puente ha visto cosas que no podríais creer. Cuantas historias bonitas he vivido aquí de todo tipo. Historias de amor, de desamor… si este sitio hablara me tendría que ir del programa”.