Manuel Baqueiro. Su cara te suena. Seguramente sea porque junto con Itziar Miranda ha formado una de las parejas televisivas más famosas en España y una de las más queridas. Madrileño de nacimiento, este actor de 44 años formó parte durante casi una década de TVE como uno de los protagonistas de Amar en tiempos revueltos. Allí interpretaba a Marcelino, 'Marce' para los amigos, quien regentaba el bar El Asturiano. Ahora Manu Baqueiro da el salto de la cocina en la ficción a la de la vida real como uno de los 15 concursantes de MasterChef Celebrity 7. Te contamos todo sobre él, desde sus trabajos en teatro hasta quién es su hermano más famoso.

Con 44 años, la vida personal de Manu Baqueiro es casi tan extensa como su vida profesional. ¡Está llena de sorpresas! El actor no llega a MasterChef Celebrity por casualidad: es un completo enamorado de la gastronomía . Y no solo regenta un bar en la ficción, sino que en la vida real es socio con Carles Francino del restaurante Decadente , situado en Madrid. También es íntimo amigo de Manu Tenorio , concursante de la primera y mítica edición de Operación Triunfo.

¿Quién es el hermano de Manu Baqueiro?

Muchos no lo saben, pero Manu Baqueiro no es el único de su familia que decidió dedicarse al mundo de la interpretación. Su hermano pequeño es otro actor: Alfonso Bassave. No comparten apellido artístico ni el primero de nacimiento, ya que son hermanos por parte de madre, Julia López de Sa, perteneciente a la saga del marqués de San Eduardo, cuyos orígenes se remontan a Galicia y que siempre se han caracterizado por ser juristas, por lo que no es de extrañar que Manuel Baqueiro optase en un primer momento por estudiar Derecho. Sobre el marqués de San Eduarddo, Alfonso tomó su apellido artístico (Bassave) de él.

Alfonso Bassave también regresa a TVE con Fuerza de paz, la nueva serie de La 1. Anteriormente había participado en Estoy vivo dando vida a David Aranda Jiménez durante tres años. Él está muy ilusionado con la participación de Manu Baqueiro en MasterChef Celebrity 7 y lo apoya completamente. Además, ambos hermanos han compartido pantalla en la serie que catapultó a Manu Baqueiro a la fama.