Si algo ha demostrado Tamara Falcó a lo largo de estas últimas semanas es que no duda en dar la cara ante cualquier polémica que salpique su nombre. Después de su mediática ruptura con Iñigo Onieva, donde toda España presenció practicamente en directo como le era infiel, la hija de Isabel Preysler no dudó en salir ante los medios para hablar claro y conciso. Desde entonces, se ha refugiado en su familia, en sus amigos y en su fe. Tamara ha estado estos últimos días en México, y ha sido una de las invitadas al Congreso Mundial de las Familias en Ciudad de México. Si viaje al otro lado del charco ha generado tanto interés como polémica. Sus palabras en el congreso han suscitado mucha controversia, y muchos han malinterpretado su mensaje.

Las declaraciones de la polémica

"Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal que creo que en otras generaciones no era tan evidente y no estaba tan bien visto". Estas son las palabras de la marquesa de Griñón que están en el centro del debate. Le han llegado a acusar de homófoba o de lanzar mensajes de odio. Y ante tal increpación, ha vuelto a hablar publicamente para no dejar lugar a dudas. Sus palabras no iban dirigidas hacia ningún colectivo, y ha pedido perdón a quién se haya podido sentir ofendido.

Lo aclaró todo en el programa de Pablo Motos en el que colabora semanalmente. El presentador citó textualmente las "polémicas" palabras, y le preguntó en directo: "Cuéntanos, ¿qué es lo que realmente querías decir?".