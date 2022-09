Cualquier persona que haya pasado por una ruptura sentimental sabe lo que significa, pero si además te enteras de que tu pareja te ha sido infiel y la prueba de su deslealtad se vuelve viral, la cosa se complica. Tener el corazón hecho añicos no es el único problema al que ha tenido que enfrentarse Tamara Falcó, el personaje público más buscado en los últimos días. En unas horas ha pasado de estar prometida y presumir de anillo a soltera y sin compromiso. Y no ha tenido reparo a la hora de hablar de ello. En sus peores momentos, la hija de Isabel Preysler ha tirado de su natural esponteneidad para enfrentarse a las preguntas de la prensa rosa y resolver todas nuestras dudas. Unas declaraciones que, sobre todo, le han servido para dejar claro que ella no conocía las aventuras de su chico, Íñigo Onieva.

La manera de afrontar la ruptura de Tamara Falcó ha sorprendido a todos. En lugar de encerrarse en sí misma y vivir su dolor en la intimidad, ha preferido salir a dar explicaciones y contar su verdad al público, con toda naturalidad y entre bromas. Acostumbrada a las cámaras desde su infancia, ha sabido manejar una situación que a cualquiera le desbordaría. Sin embargo, ¿cómo se encuentra la marquesa de Griñón realmente? ¿Cómo está viviendo su duelo? ¿Es esta actitud un mecanismo de defensa? ¿Cómo puede afectar esto a sus futuras relaciones? Hablamos con psicólogos expertos en terapia de parejas y rupturas sentimentales para entender mejor por lo que está pasando Tamara Falcó.

Entre bromas y con naturalidad: así afronta la ruptura delante de las cámaras El proceso por el que pasa un personaje público cuando termina con su pareja, no es el mismo que el de alguien anónimo. "Se está haciendo una exposición pública de la situación y del dolor. Por un lado, provoca la expresión emocional del mismo, es decir, la persona no se lo queda para sí misma. Pero por otro lado, implica estar sometida al juicio de la opinión publica y a la presión social de dar una determinada imagen y representar un determinado rol a nivel mediático. Lo cual implica que tenga que estar más pendiente de lo externo, que de recuperarse internamente", explica la psicóloga Elena Almodóvar, que no descarta la posibilidad de que la actitud de Tamara Falcó sea tan solo una fachada. "Los personajes públicos, al estar sometidos continuamente a ese juicio moral y opinion pública de la que hemos hablado, necesitan y suelen estar acostumbrados a controlar la imagen que dan socialmente. Pero también existe la posibilidad de que sea un mecanismo de defensa de su mente para afrontar la situacion", apunta. La hija de Isabel Preysler lo ha dejado muy claro: "Veo imposible volver con Íñigo". La puerta parece que está cerrada. La psicóloga Itziar Arana, especialista en relaciones de pareja, cree que ha optado por "no ser la víctima" de la infidelidad: "Supongo que sus apariciones públicas le están ayudando a volver a tomar el control. Control que perdió por no tener toda la información. Ahora ella elige y toma su decisión". Tamara Falcó, en el foco mediático tras su ruptura con Iñigo Onieva GTRES / Jesús Briones La psicóloga Haizea Gómez señala que la falta de privacidad en este proceso puede estar afectando a Tamara Falcó: "Una ruptura siempre supone un duelo, pero al ser algo público, no tenemos la intimidad que necesitamos. Eso genera más presión, parece que tengamos que estar mejor. A veces no nos expresamos tal y como estamos porque socialmente, las emociones incómodas no se suelen mostrar, están mal vistas. Se puede fingir que estamos perfectamente, y luego estar destrozados. Además, en este caso, al ser una ruptura pública, también puede que queramos que la otra persona nos vea bien y no sufriendo". ¿Qué es lo que hay que hacer a la hora de afrotar una ruptura? "Idenfiticar qué estamos sintiendo, permitirnos sentir eso, y si vemos que es algo que se agrava, pedir ayuda, acudir a terapia para trabajarlo o pedir ayuda a nuestro entorno más cercano", responde.

El contacto cero después de una ruptura Cada persona sobrevive al duelo de una manera distinta, aunque lo recomendable es evitar cualquier tipo de contacto con la otra persona. "Cuando la ruptura se considera irreversible, el contacto cero es fundamental para pasar página y adaptarse a la nueva situación, al menos durante el periodo de tiempo que dure el proceso de duelo", asegura Elena Almodóvar. Tamara Falcó ya no sigue en sus redes sociales a Íñigo Onieva, pero aún conserva sus imágenes. En estos casos, se recomienda borrar cualquier rastro de la expareja. "Esa persona ya no forma parte de tu vida, salvo que sea alguien con quien, por circunstancias ajenas a la situación, tengas que seguir manteniendo algún tipo de contacto: un compañero de trabajo, etc. De lo contrario, se está corriendo el riesgo de tener acceso a información no deseada acerca de esa persona pudiendo provocar que esa herida se reabra continuamente, no terminando de cicatrizar de la manera adecuada", explica la psicóloga Almodóvar. Imagen de archivo de Tamara Falcó GTRES La psicóloga Bárbara Zapico señala que, más que contraproducente, el hecho de ver cómo tu expareja contiúa su vida sin ti en redes sociales es "muy doloroso", por eso es recomendable para ambas partes el contacto cero. Haizea Gómez va más allá y apunta que el hecho de seguir a nuestra expareja en redes "nos puede dar una sensación de control, ver qué está haciendo la otra persona, saber con quién está, pero a la larga es más difícil superar el duelo". La idea es contar con todas las herramientas para hacernos más fácil la ruptura, y el contacto cero es una de ellas.

¿Es posible estar enamorado y ser desleal a tu pareja? Íñigo Onieva, el otro gran protagonista de esta historia, optó por negar la evidencia cuando las pruebas de su infidelidad salieron a la luz. El empresario quiso hacer creer a su entonces prometida que el vídeo en el que salía dándose un beso con otra mujer era del 2019. Ella optó por creerle, pero las mentiras tienen las patas muy cortas, sobre todo si se trata de una pareja tan mediática como la suya. Se demostró que aquellas imágenes eran recientes y Onieva se vio obligado a reconocer su deslealtad y dar explicaciones. "En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberla hecho daño", decía el comunicado. ¿Es posible estar enamorado y, al mismo tiempo, ser desleal? "Todo depende de según lo que esa persona entienda por estar enamorado. Existen personas que tiene su particular concepto acerca de lo que es el amor y el estar enamorado. Hay para quien, por ejemplo, estar enamorado no es incompatible con ser desleal. Pero también podría ser una manera de justificarse", explica la psicóloga Elena Almodóvar. "Sí es posible estar enamorado de alguien y ser desleal. Hay personas que son infieles estando felices en una relación. Entran en juego muchos factores, como por ejemplo, el momento vital de la persona infiel", apunta Bárbara Zapico. Íñigo Onieva: fama, ascenso, escándalo y bochorno del exprometido de Tamara Falc RTVE.es La respuesta a la pregunta de si es posible estar enamorado y ser desleal a tu pareja, es sí. "Tú puedes querer mucho a una persona, pero si no tienes cierta capacidad de autocontrol, puede ser que haya una tentación a la cual no te puedas resistir. En terapia de pareja e individual, nos encontramos a personas que han sido infieles y que están muy arrepentidas, que se sienten terriblemente culpables porque se han dado cuenta de que han engañado a la persona que querían, a la pareja que se veían en un futuro", señala la psicóloga Haizea Gómez. Sin embargo, y a pesar del arrepentimiento público de Íñigo Onieva, Tamara Falcó ya dejó claro que no pensaba volver con él.